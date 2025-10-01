Hidalgo echa mano del Fabril con Escudero al margen y Gragera progresando

El Deportivo se prepara para el partido de este sábado ante el Almería con una nutrida representación de la cantera, y con la ausencia de Sergio Escudero, quien trabajó al margen debido a unas molestias en los isquiotibiales que ya le impidieron estar el pasado fin de semana en Ipurua. José Gragera ya hace algunas tareas con el grupo y está en la última fase de su recuperación.

Mañana de trabajo para un Deportivo en el que la cantera se hace notar. Sin Mella, en Chile (jugará este jueves su segundo partido), y con Sergio Escudero al margen, quien realizó un trabajo personalizado debido a unas molestias que arrastra en un isquiotibial. No hay lesión, por lo que tampoco habrá parte médico por parte del club, aunque es una dolencia que ya le impidió estar en Ipurua. En su lugar, sostiene el carril Giacomo Quagliata, titular las últimas tres jornadas.

El día después de la presentación del futuro Abegondo, una reforma que ilusiona al Deportivo y al deportivismo, la cantera ha tenido una notoria presencia en uno de los días de mayor intensidad de la semana. A Samu Fernández y Hugo Ríos, habituales entre los mayores, se han sumado Mané, Kike Fernández y Noé Carrillo. Este último, el centrocampista de Teo, nacido en 2006, vivió el martes su primer entrenamiento con la plantilla blanquiazul. Muestra de un crecimiento meteórico frenado únicamente por una lesión que el curso pasado le lastró durante meses.

Quien también es duda para el partido del Almería este fin de semana es José Gragera. El asturiano ha entrado en la última fase de su recuperación, aunque todavía no hace el entrenamiento completo. José Ángel, quien ya trabaja al ritmo de sus compañeros, podría ser la gran novedad en la convocatoria del próximo sábado.

Vía: La Opinión A Coruña