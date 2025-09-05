Hidalgo: "Buscamos la mayor influencia de Yeremay"

Antonio Hidalgo trabaja en sacar el mayor partido posible de Yeremay, más cercano a la delantera, más lejos de la banda. No le da "tanta importancia" el técnico a su zona de influencia, pero tiene claro que dará frutos y que el jugador está contento: "Los debates está bien, buscamos su mayor influencia, intentamos que esté en situaciones favorables; necesitamos que ese caudal ofensivo aparezca más".

Se debate en el bar, en la calle y en cada rincón de A Coruña, que respira fútbol y desea ver a su Dépor peleando por el ascenso a Primera. "Creo que si llevase algún gol más no hablaríamos de eso, hablaríamos de que la posición le viene genial. Soy el primero en intentar darle muchas vueltas a las cosas y ajustar según el rival. Intento que poco a poco todos nos encontremos cómodos", recalca Hidalgo sobre el Yeremay más ofensivo, más cercano al área rival, más alejado de la zona en la que empezó a despuntar. "Está encantado con su nueva posición", zanja.

Este fin de semana el Deportivo recibe al Sporting de Gijón (sábado, 16.15). Un equipo que ha hecho pleno de victorias, y contra quien Riazor deberá ser clave. "Tenemos que entender las situaciones de partido, cómo va a empujar Riazor, también la gente del Sporting, entender los puntos de tensión y aprovechar los buenos momentos", recalca Hidalgo, quien buscará su primera victoria como local.

No adelanta su once titular, aunque advierte que ya "veremos con Ximo" después de ir sumando minutos progresivamente: "Hay jugadores empujando, con ganas de tener minutos, mañana decidiremos el once".

El entrenador blanquiazul, además, se da por contento con el mercado de fichajes después de nueve incorporaciones. "Como entrenador hay que sacarles el máximo rendimiento, es lo que hemos decidido, hemos acertado mucho en los perfiles, con una plantilla muy compensada", y añade que ha buscado un elenco más corto para que "todos puedan sentirse partícipes" y tener "a todos enchufados con la sensación de que les puede tocar".

Hidalgo analiza varios nombres individuales

Samuele Mulattieri tuvo el estreno deseado en Butarque tras apenas unos días en la ciudad. "Si le preguntamos a él, ya estaría preparado el otro día", responde sobre la posibilidad de verle de titular ante el Sporting. Todos quieren jugar, solo lo pueden hacer 11, y con el italiano ahora debe trabajar en su adaptación: "Es un chico introvertido, hay que ayudarle. Contento porque para un delantero marcar goles es lo más importante para la adaptación".

También analiza la figura de José Gragera, un perfil que el club "necesitaba" para equilibrar "el potencial de la parte de arriba" que tiene la plantilla. "Nos dará la estabilidad con la pegada y desequilibrio que tenemos. Intento meterlo en la cabeza de los jugadores con más talento. Si somos buenos en eso, nos irá bien. Y José está bien adaptado", añade sobre la necesidad de que todos trabajen en bloque por y para el colectivo.

Luismi Cruz, quien está haciendo un "trabajo excepcional sin balón", fue otro de los nombres propios en la rueda de prensa previa por el rol que le toca ejercer en el Deportivo, con más trabajo defensivo: "Es consciente, lo entiende y en esos momentos sin balón nos da lo que queremos. Dependiendo de los perfiles de los contrarios. El otro día tuvo un uno para uno en banda que defiende perfectamente. Ha ido mejorando, con los años ha tenido entrenadores que le han ayudado a mejorar y creo que nos va a dar muchísimo".

La polémica de los horarios y el choque de Germán Parreño

El técnico valoró también la diferencia de descanso entre Sporting y Dépor, después de que los blanquiazules hayan jugado el lunes y, de nuevo, el sábado a primera hora: "Como es para todos igual, no es un problema. Cinco días son más que suficientes. No hemos tenido ningún día de descanso, pero en cinco días da tiempo a recuperar". A lo que añade, eso sí, que no comprende la decisión, algo que afectará a unos y otros en el futuro: "A ver, es que esto deberíamos saber quién pone los horarios, que es LaLiga, quién es la persona que decida y el por qué. Cuando lo hicieran les entenderíamos, pero no lo vamos a hacer".

Concluyó Hidalgo con el primer gol del Leganés, donde tiene claro que hubo una "falta clarísima" que si se hace en el centro del campo "se pita 100%". "Ellos se quejaban de que el penalti no era, vi una foto que el penalti no es que sea claro, es que es clarísimo", cerró el técnico sobre las dos acciones que cambiaron el duelo en Butarque.