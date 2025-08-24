Hidalgo busca la ruta de oro desde Riazor

Riazor aguarda con emoción el debut del nuevo Deportivo en partido oficial. El triunfo ante el Granada en la jornada inicial, un mercado de fichajes marcado por la continuidad de Yeremay, y las sensaciones transmitidas por la plantilla en verano han prendido la llama de nuevo en la ciudad. No hace falta más que una chispita, pero Antonio Hidalgo ha arrancado con buen pie un proyecto que peleará por ascender a Primera División y que no se esconde en sus objetivos. El técnico de Canovelles quiere a la grada enchufada, encendida, y la respuesta será notoria para recibir a un Burgos que también ha arrancado agosto con buen pie.

Con el inicio del nuevo curso el Deportivo quiere dejar atrás las sensaciones de la pasada campaña en casa, donde no logró la misma seguridad que sí tenía a domicilio. La primera prueba será fundamental, y Antonio Hidalgo se quiere subir al barco de técnicos pasados como Joaquín Caparrós, José Luis Oltra, Borja Jiménez u Óscar Gilsanz, algunos de los diez entrenadores que se estrenaron con victoria en el feudo deportivista en el siglo XXI. Sabe el entrenador catalán que será fundamental generar de su estadio un fortín donde amasar y retener los puntos de tres en tres y no repetir un curso 24/25 en el que solo tres equipos (Eldense, Racing de Ferrol y Cartagena) sacaron menos rédito que los blanquiazules (26 puntos).

El Deportivo del talento menudo, los pases cortos, la velocidad y voracidad en tres cuartos tendrá este domingo una de esas pruebas del algodón para medir el momento real tras una buena pretemporada y un estreno más que positivo en Los Cármenes. El Burgos de Luis Miguel Ramis, un viejo conocido en A Coruña, aúna capacidad para hundir a través del juego directo con un buen sistema defensivo, cargado de ayudas y trabajo, que obligará a los pupilos de Hidalgo a macerar y tirar de paciencia. También a apretar los dientes en área propia y calibrar si la pareja Arnau Comas-Dani Barcia tiene el mismo talento con balón que en la defensa del área propia. Tarea del colectivo y no solo de los dos zagueros.

No se esperan cambios en el once titular tras el buen nivel mostrado ante el Granada. Deberá mejorar, eso sí, la salida en corto si el Burgos plantea una presión similar a la vista, en especial, durante el primer tiempo en tierras andaluzas.

Las miradas, eso sí, volverán a estar en el talento de Yeremay Hernández después de una semana marcada por el intento –uno más– del Sporting de Portugal, que presentó una oferta superior a los 30 millones de euros que incluía otros cinco en variables. El Deportivo, no obstante, se mantiene firme en su cláusula, y Yeremay, mientras, centrado en cumplir con el objetivo de devolver al equipo a la élite del fútbol nacional. Un camino largo. Una ruta de 42 jornadas.

Repetirán, salvo sorpresa, sus compañeros de ataque, después de los goles de Mario Soriano y Zakaria Eddahchouri, indiscutible hasta que un nuevo fichaje pueda hacerle competencia. El neerlandés adelanta los deberes y quiere dar continuidad a su último mes. Ha empezado el curso 25/26 con hambre y la puntería afinada. También Luismi Cruz. De momento, el titular en la banda derecha, desplazando a Mella al banquillo.

En el Burgos no estará Víctor Mollejo, exblanquiazul y fichaje de este verano. Será baja junto a Mario González. El equipo que dirige Luis Miguel Ramis se encomienda a Fer Niño, renovado hasta 2029, y hombres de segunda línea como Curro (doblete la pasada jornada), David González o Íñigo Córdoba.

Habrá cambio en los colores de las camisetas, pues el Deportivo jugará de blanco, con la tercera equipación, en muestra de solidaridad con los incendios. Portará, también, un brazalete negro en honor a los fallecidos. No lucirá de blanquiazul en el estreno de Hidalgo en Riazor. Abrirán las taquillas, aunque las entradas escasearán para el primer día en casa.