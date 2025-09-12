Antonio Hidalgo verbalizó tras el triunfo en Granada que el objetivo del equipo es colarse, al menos, entre los seis primeros para aspirar a un ascenso. A Fernando Soriano, Director de Fútbol, le costó ser más explícito con los objetivos, porque considera que proclamarlo tiene unos efectos negativos en el grupo y en el proyecto, aunque le cueste ocultarlos. El técnico mantiene su palabra y su discurso y no se esconde: "Hidalgo: "¿Ascenso? En la vida hay que ser franco e ir con la verdad siempre por delante. Si contase otra cosa, seguramente no me creería mucha gente. A mí, cuando me contratan, todo lo relacionado con mi contrato, todo lo relacionado con las conversaciones van por esa dirección", relata mientras no niega la materia prima de la que dispone: "Tenemos talento suficiente para que eso suceda. Ahora es responsabilidad mía sacar el máximo rendimiento a mis jugadores, ensamblar lo que hablamos antes de poder sumar cada semana. Hay días que a lo mejor el fútbol no es tan vistoso como nos gustaría. Pero con tanto talento en la parte de arriba tenemos que equilibrar todo eso, ahí es donde está nuestro punto de mejora".

Antonio Hidalgo considera que el cambio de dibujo que preparó para el equipo el día del partido ante el Sporting entra dentro de su forma de trabajar, de las líneas maestras del proyecto y de esa riqueza táctica a la que aspira para el grupo: "Uno va dándole vuelta a las situaciones de los partidos. Vamos a intentar tener una idea principal y siempre intentar ajustar los pequeños detalles que puedan ofrecernos los rivales. Con la plantilla que tenemos y con el talento que tenemos en muchas posiciones, todo el mundo debe comprender que tampoco es tan importante iniciar como acabar los partidos. Estamos madurando los partidos y sobre todo la exigencia que encontramos en casa, con bloques mucho más compactos y que cuestan mucho penetrarlos... A partir de ahí, ir mejorando día a día", cuenta el técnico de Canovelles.

El Dépor sigue invicto, pero esa suma de puntos no ha sido lineal. El equipo debe prepararse y saber responder ante situaciones de riesgo, tal y como reconoce su entrenador: "Esto va a de sumar todos los días y eso es lo que pretendemos. Preparamos partidos para estar siempre dentro del partido, siempre viviendo al límite esas situaciones de que, sobre todo por ejemplo el día del Leganés, estás a un gol de meterte en el partido. 0-0 el otro día en casa y el gol te llega en el 89. Nos gustaría tenerlo más sencillo, pero esto está muy igualado y tienes que competir siempre con una exigencia altísima. Hay que seguir limando las situaciones e ir mejorando día a día porque es lo que nos pide la ciudad, el club: ser exigentes, ir al límite. Eso es lo que trabajamos todos los días", contextualiza.

Hidalgo no quiso revelar plazos de recuperación de Gragera y espera contar con Mulattieri en Vitoria ante e Mirandés: "Salió un parte médico (de Gragera) y están bien porque es pendiente de recuperación. Si dijésemos una cifra exacta... Nunca se sabe. Siente unas molestias en un entrenamiento viniendo de Leganés, creíamos que era poca cosa, pero él sigue sintiéndolas y se le vuelven a repetir las pruebas y nos confirman las sospechas. Vamos a ver la duración de esas situaciones y cuándo va a poder estar disponible. Es cierto que también, a las alturas que estamos, los riesgos los tenemos que ver cuánto queremos arriesgar con él y por eso va a ir marcando la disponibilidad. Esperemos que esté lo antes posible. ¿Mulattieri? Ttuvo ahí alguna molestia en algún día del entrenamiento que no pudo terminarlo. Ayer entrenó con normalidad, esperemos que hoy vuelva a ser así. Todo el mundo está en condiciones, salvo José Ángel que sigue fuera", cuenta.

El Mirandés, como siempre, vive una aire de provisionalidad en su planificación, pero ya ha ganado dos partidos seguidos y ha arrancado: "Vienen de esas dos victorias que les dan esa tranquilidad con ese arranque difícil, sobre todo el del primer partido de liga que se quedan con uno menos muy pronto. Tienen una estructura clara, están compitiendo al máximo nivel. A Alfredo, su director deportivo, lo conozco perfectamente y ha vuelto a hacer un gran trabajo. Siempre sabemos las limitaciones que puedan tener. Cierto es que los perfiles de los jugadores han ido cambiando conforme han ido llegando y eso se ha ido ensamblando. Un partido que será muy igualado como todos los de la categoría".