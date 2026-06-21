El 'héroe' Miguel Ángel Ávila logró dos ascensos en uno con el CD Badajoz

Badajoz vive las Fiestas de San Juan más felices en muchos años, deportivamente hablando. Si el pasado 30 de mayo el Vitaly la Mar subió a Segunda FEB tras una espectacular remontada ante el Pujol Mollerussa en La Granadilla (81-83), el pasado domingo le tocó al fútbol regresar a Segunda RFEF.

El ascenso es el resultado del trabajo denodado y contra todos los elementos (sobre todo internos) de los jugadores y del cuerpo técnico, encabezado por un Miguel Ángel Ávila que llegó cuando incluso la promoción parecía una quimera y terminó haciendo más puntos que ningún equipo sobre el césped.

Con el ascenso del Coria a Segunda RFEF como bagaje, el cacereño sustituyó a Juan Marrero tras la derrota blanquinegra en Cabeza del Buey el pasado 16 de noviembre que dejó al equipo decimotercero con 11 puntos, a ocho de la quinta plaza y a 15 del líder Jaraíz. Eso sí, la incompetencia de sus propietarios (los Oliver) le llevó a no poder jugar el primer partido (0-3 ante el Azuaga) y a ser penalizados con tres puntos. Con la FIFA se enfrentaron.

Miguel Ángel Ávila ha sido la clave del ascenso / X / CD BADAJOZ

El técnico recibió en el mercado de invierno los fichajes de Lolo González, Adrián Moyano, Carlos Bravo y el argentino Thiago Alves, casi inédito. A su llegada, el Badajoz llevaba cuatro victorias, dos empates, cuatro derrotas y otra administrativa. En los 23 partidos restantes, el equipo consiguió un impresionante bagaje de 19 victorias, tres empates y una derrota, por 0-1 contra el Moralo con un gol del nigeriano Goodluck en el 93'.

Miguel Ángel Ávila basó su éxito en dos vertientes, ya que ordenó al equipo de manera espectacular tácticamente y consiguió evadir a sus jugadores del continuo estado de nervios de una entidad que vuelve a estar amenazada por la FIFA con no fichar e incluso sigue atentamente el juicio en Málaga contra su antiguo presidente, Joaquín Parra, en el que podría verse afectado el Badajoz.

Esa escalada llevó al equipo a acabar con 71 puntos, empatado a puntos con el Don Benito y con peor goal-average particular. El cuadro blanquinegro habría ascendido de no ser por sus propietarios. Ávila volvió a la carga para concentrar a su equipo en un nuevo objetivo: el ascenso estaba a seis partidos.

'Bermu', en shock tras lograr el golazo del ascenso / X / CD BADAJOZ

Dicho y hecho. El Badajoz perdió el primer partido de semifinales extremeñas de ascenso a Segunda RFEF en Jaraíz (0-1) y se impuso en la vuelta por 2-0, con un gol de Bermúdez de penalti en el 82'. En la final, ganó por 0-2 en la ida en el feudo del Moralo con tantos de Álex Alegría (ex del Betis y del Zaragoza, entre otros) y del joven canterano Manu Rodríguez para sellar el pase a la final en el Nuevo Vivero (0-0).

En la eliminatoria definitiva le tocó medirse al CD Cuarte zaragozano, uno de los únicos equipos invictos de España (20 victorias y 14 derrotas), junto al CD Logroñés Promesas. Los de Cuarte de Huerva se adelantaron en el Nuevo Vivero, pero el ecuatoriano Gus Quezada empató y Carlos Bravo con su barba hizo el 2-1 en el 91'.

En la vuelta también se adelantó el Cuarte a los ocho minutos y, con un arbitraje muy casero, Bermúdez se inventó un golazo desde fuera del área en el 59'. El árbitro mostró la roja injustamente a Quezada en el 65' y ahí Miguel Ángel Ávila se coronó definitivamente con un planteamiento magistral. El técnico ha ascendido dos veces al Badajoz y esta segunda no se la puede arrebatar nadie, ni siquiera los Oliver.