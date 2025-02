La hermana de Lucas Pérez niega que estuviera en un orfanato: "Es mentira que lo abandonaron"

Tras la melancólica despedida de Lucas Pérez del Dépor por motivos personales, después de casi un mes de agente libre e incluso entrenando en las instalaciones del Rayo Majadahonda, el gallego ha acabado fichando por el PSV holandés. En la madrugada de este martes concedió una extensa entrevista en 'El Partidazo de la COPE' para desvelar la realidad de su historia y contar la verdad de todo.

El delantero a medida que la entrevista iba avanzando se iba soltando más, en un momento se sincera y toca un tema delicado de su pasado afirmando que sus padres lo abandonaron en un orfanato cuando tenía dos años, siendo posteriormente criado por sus abuelos. Además, reveló que su padre le ha exigido manutención de por vida, lo que ha reabierto heridas del pasado y afectado su estabilidad emocional.

"Yo me he criado con mis abuelos después de pasar por el orfanato, donde me abandonaron mis padres con dos años. Y ahora mi padre me exige manutención para el resto de su vida", explica Lucas.

No solamente su padre, sino que su madre también forma parte de esta situación que Lucas jamás había contado: "Mi madre cuando firmo por el Arsenal también me envía un burofax reclamándome dinero. Ella no puede reclamarlo porque no sale en la custodia compartida, tuve que recopilar mucha información. Lo quería decir por qué considero que la gente se lo merece. Cuando he dado el paso de marcharme del Deportivo no es porque quería irme, si no no firmo un contrato hasta el 2030".

Esta declaración del gallego no ha dejado indiferente a nadie y ha tenido una respuesta rápida por parte de su familia materna, que se ha pronunciado al respecto. Sara, su hermana por parte de madre que ha querido defender el honor de su familia: "Lo de que lo abandonaron es mentira. Fueron los abuelos por parte de padre los que le metieron en la cabeza a Lucas que su madre era mala y que le abandonó".

Su hermano confiesa que "lleva años buscándole y no me esperaba esa entrevista", asegurando que, a pesar de que le han hablado mal de él, le quiso dar una oportunidad y ahora se siente traicionada. Aun así, Sara ha confirmado que sus padres se alejaron del exfutbolista del Dépor y que su madre no fue un buen ejemplo para él. "No digo que sea la mejor familia, pero sí que le ayudaron".

Otro familiar que ha querido sumarse al conflicto es su tía, la cual niega que el joven haya estado en un orfanato. "Él estuvo conmigo conviviendo de pequeño, fui yo quien llevó a Lucas a casa de sus abuelos".

"La familia de la madre le ayudó, todos le dimos dinero cuando lo pidió, no me parece lógico", concluyé su tía.