El Hércules apuesta por la tecnología de Fly-Fut para potenciar su rendimiento deportivo.

El Hércules de Alicante CF ha dado un paso firme en su compromiso con la innovación y la excelencia deportiva al cerrar un acuerdo con Fly-Fut, la empresa líder en tecnología aplicada al análisis táctico y físico mediante drones y software avanzado.

Gracias a este acuerdo, el Hércules incorporará el servicio completo de Drone + Fly-Fut Analytics, una solución única en el mercado que ofrece dato físico y dato táctico sin necesidad de GPS, a partir de grabaciones aéreas de alta calidad y análisis automatizado de rendimiento.

El objetivo es optimizar al máximo la preparación de los entrenamientos y partidos, proporcionando a cuerpo técnico y jugadores una visión global que permita:

● Analizar el rendimiento individual y colectivo con imágenes aéreas profesionales.

● Obtener métricas físicas y tácticas en tiempo real sin utilizar GPS.

● Mejorar la toma de decisiones estratégicas gracias a la visión panorámica del juego.

● Realizar vuelos y grabaciones en entornos complejos gracias al equipo de operaciones de Fly-Fut.

Un acuerdo que marca un antes y un después

“Para el Hércules es un orgullo contar con la tecnología de Fly-Fut, una empresa que está revolucionando el fútbol moderno. Creemos que este acuerdo marcará un antes y un después en nuestra manera de entrenar y competir. La combinación de drone + tracking automático para dato físico y dato táctico nos aporta un diferencial en nuestro video-análisis”, señaló Guillermo Sánchez, Analista del Hércules.

Por su parte, Pedro Villegas, Co-CEO de Fly-Fut, declaró:

“Este acuerdo con el Hércules reafirma nuestra misión de llevar la tecnología de élite a clubes históricos y de gran proyección. Nuestro servicio Drone + Fly-Fut Analytics permitirá al cuerpo técnico disponer de datos tácticos y físicos con una precisión única, sin necesidad de GPS, y con un nivel de detalle que transforma la manera de preparar cada partido.”

Finalmente, Luis Llagostera, Fundador de Fly-Fut, añadió:

“El Hércules es un club histórico del fútbol español y un símbolo para su ciudad. Que confíen en nosotros confirma que la Primera RFEF está muy avanzada si la comparamos con otras ‘terceras categorías’ en Europa. Cada vez más clubes están implementando nuestra tecnología y los resultados son notables.”

Fly-Fut, aliado de clubes de élite

Actualmente, Fly-Fut ya colabora con clubes de primer nivel en España, Portugal y Latinoamérica, entre ellos el Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Levante UD, Granada CF, Cádiz CF, Real Valladolid, Argentinos Juniors, Banfield CA, la Escuela de River Plate en Colombia y Cascais GSD, entre otros.

Con esta incorporación, el Hércules se une a la lista creciente de equipos que ven en Fly-Fut un socio estratégico para su desarrollo y crecimiento competitivo.