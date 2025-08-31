Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Así te hemos narrado el UD Las Palmas - Málaga CF (0 - 1)

El Málaga CF afronta su primera visita liguera del año en Las Palmas, después de una semana marcada por la lesión de Álex Pastor y con el cierre del mercado a la vuelta de la esquina

El Málaga CF se enfrenta a Las Palmas

