Así te hemos narrado el Huesca (1-0) Málaga CF

Los de Pellicer pierden en los últimos instantes del encuentro en el estadio El Alcoraz

Jugadores del Málaga CF le disputan un balón a un futbolista del Huesca. / LaLiga

El Málaga CF pierde (1-0) contra el Huesca en una plaza donde nunca se ha llevado la victoria. A pesar de llegar bien en la clasificación e invictos tras cuatro jornadas, han sido derrotados por la mínima por los pupilos de Sergi Guillo.

