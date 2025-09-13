Así te hemos narrado el Huesca (1-0) Málaga CF
Los de Pellicer pierden en los últimos instantes del encuentro en el estadio El Alcoraz
La Opinión
El Málaga CF pierde (1-0) contra el Huesca en una plaza donde nunca se ha llevado la victoria. A pesar de llegar bien en la clasificación e invictos tras cuatro jornadas, han sido derrotados por la mínima por los pupilos de Sergi Guillo.
