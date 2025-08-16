Así te hemos contado el Málaga CF - SD Eibar
La Opinión
Vuelve la competición oficial para el Málaga CF. La Rosaleda se vuelve a vestir de gala para el estreno del equipo blanquiazul en LaLiga Hypermotion 2025/26 frente al Eibar. Desde la portería a la punta de ataque hay diferentes alternativas para el estreno liguero, aunque hay otras posiciones en las que los inquilinos en la alineación titular parecen estar más claros.
Los de Sergio Pellicer reciben a un siempre combativo Eibar, que será la primera prueba real de este 'nuevo' equipo que tan buenas sensaciones ha dejado durante la pretemporada. Ahora llega la hora de la verdad. También será el primero de los tres choques ligueros de este mes de agosto, en el que el Málaga CF disputará sus dos primeros encuentros en condición de local.
- Trincao deja 11 millones al Barça para ayudar en las inscripciones
- Ansu, tampoco para el debut en liga
- Convocatoria oficial del Barça contra el Mallorca para el estreno en LaLiga
- Inscripciones al límite
- Así es el plan de Tebas para acabar con la mitad de la piratería esta temporada
- El Barça por fin respira: Joan Garcia, inscrito hoy seguro... y Rashford, cuestión de horas
- La inscripción de Mastantuono con el filial del Madrid: ¿fraude de ley o táctica para fichar?
- Ayuso enciende las redes con su polémico 'outfit' para visitar los incendios en Madrid: 'Como si estuviera paseando por Port Aventura