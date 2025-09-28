Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
LaLiga Hypermotion - Jornada 7

Así te hemos contado el Burgos CF - Málaga CF (2 - 1)

Málaga CF - Burgos CF en imágenes

Málaga CF - Burgos CF en imágenes / La Liga

La Opinión

El Málaga CF viaja hasta El Plantío, otra vez plagado de bajas, con la necesidad de mejorar las sensaciones y los resultados después de tres partidos seguidos sin vencer en un campo en el que nunca ha ganado

Vía: La Opinión de Málaga

