Héctor Bellerín alza la voz sobre la lucha contra la homofobia en el fútbol: "Abandero una causa que no es mía"

Héctor Bellerín, lateral derecho del Betis y exjugador del FC Barcelona, rompió el hielo en 'El Larguero de la SER' para hablar de vital importancia, no solo en el mundo del fútbol, sino en la sociedad: la homofobia. Bellerín ha sido siempre una persona muy entregada a los compromisos sociales y nunca se ha cortado al denunciar abiertamente la descriminación que algunos jugadores sufren en este deporte.

El lateral derecho del Betis considera que el ambiente profesional en el fútbol de élite es tóxico y heteropatriarcal. La homofobia está presente y es una lucha social con muchos aspectos a resolver todavía en el deporte. El propio futbolista bético ha sido juzgado en numerosas ocasiones por su forma de vestir, fuera de los cánones habituales y por algunas declaraciones en defensa del colectivo LGTBI+, a pesar de no formar parte de él.

Un aspecto social que necesita 'abanderados'

En la SER, además de hablar de temas bélicos o futbolisticos, trató la homofobia y fue lo más destacado de la entrevista. "A mí me pidieron hacer un documental en el que hablara sobre la homofobia en el fútbol. Y les dije que preguntaran club por club a ver qué jugadores estaban dispuestos a hablar de este tema. Y ahí estaba resumido el documental, ya verás que documental haces (irónico)...", afirma.

Bellerín tiene pareja. Se llama Elena. Y aunque no forma parte del colectivo al que defiende, en numerosas ocasiones, se le ha llamado para hacer documentales. El lateral defiende, en su contra, que está representando una lucha que quizá tendrían que liderar otros jugadores.

"Estoy siendo abanderado de una causa que no es mía, de la que no formo parte de ese colectivo, aunque tenga muchísima gente en mi entorno y conviva con ellos", afirma. "Siento que es una responsabilidad que no es mía, y que sería mucho más potente eso: el mostrarnos solo los que estamos aui alzando los demas sino demostrar porque los demas no loe stran haciendo", continúa.

La indústria del fútbol se encuentra en una burbuja

El exazulgrana defiende que todavía existen aspectos sociales a mejorar en la indústria del fútbol. Considera que en los clubes hay muchos hombres y que la identidad de sus compañeros siguen la misma línea.

"Cada uno tendrá sus propios motivos, pero en el fútbol se nos hace de una forma, se nos moldea de una forma muy específica. Es una indústria heteropatriarcal, donde no hay otras miradas, no hay muchas mujeres trabajando en los clubes y no hay muchas experiencias a la vista. Estamos encerrados en esa burbuja, que sabemos lo que trae", critica rotundamente.

Noticias relacionadas

Pese a que se ha mejorado la igualdad en los puestos de trabajo en el deporte, Bellerín cuenta que las marcas buscan perfiles específicos. Además, muchos compañeros suyos del mundo del fútbol no tienen esa valentía para luchar por la causa. "Echo de menos más posicionamiento, valentía y personalidad en mis compañeros deportistas", concluye.