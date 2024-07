¡Hay sorpresa! Este es el once de jugadores más valiosos del mundo

El final de la Eurocopa y de la Copa América ha provocado un terremoto en los valores de mercado de los futbolistas. Jugadores como Lamine Yamal, Rodri, 'Cuti' Romero, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Mamardashvili o Arda Güler han visto disparado su valor gracias a sus grandes actuaciones en los torneos.

El portal especializado Transfermarkt ha lanzado a escena el once de jugadores más valiosos del mundo, compuesto por los futbolistas con mayor valor de mercado en cada posición. Un once no exento de polémica y que acumula, en total, un valor de mercado de 1.350 millones de euros.

Mamardashvili, el portero más valioso del mundo

Las grandes actuaciones de Giorgi Mamardashvili defendiendo la portería de Georgia no han pasado desapercibidas, hasta el punto de que se ha convertido en el guardameta mejor valorado del mundo (45 millones de euros).

Es el mismo valor que tiene Diogo Costa, que también impresionó con sus paradas en la Eurocopa, especialmente en los penaltis. Por detrás de ellos se sitúan Donnarumma y Kobel (40M€), quedando lejos otros como Oblak, 'Dibu' Martínez, Courtois, Ter Stegen o Alisson, todos con un valor de 28M€).

Una defensa Premier

XI de jugadores más valiosos según Transfermarkt / Transfermarkt

Por lo que respecta a la zaga, Saliba y Ruben Dias son los defensas centrales con mayor valor de mercado (80M€), superando a Araujo (70M€), que completaría el podio, pero quedaría fuera del once, al igual que otros como Militao (60M€).

En los flancos, Josko Gvardiol es, con diferencia, el lateral izquierdo con mayor valor de mercado (75M€), por encima de Theo Hernández (60M€), Nuno Mendes (55M€) o Alphonso Davies (50M€). En el otro costado, Alexander-Arnold se alza con un puesto en el prestigioso once con un valor de 70M€, superando a Achraf Hakimi (60M€).

Centro del campo de ensueño

En la zona de la medular, Rodri ha aumentado su valor de mercado hasta los 130M€ tras ser elegido el mejor jugador de la Eurocopa, aupándose como uno de los candidatos más firmes a levantar el Balón de Oro.

Acompañándole en el centro del campo se encuentra Jude Bellingham (180M€), siendo el jugador con más valor de mercado del mundo junto a otros que ocupan posiciones más avanzadas, y Phil Foden (150M€). Se quedan fuera otras estrellas como Wirtz y Musiala (130M€ ambos).

Haaland, entre madridistas

Completando el once se encuentran los tres jugadores con mayor valor de mercado del mundo (junto a Bellingham). Mbappé, Vinicius y Haaland alcanzan la nada desdeñable cifra de 180 millones de euros, formando un tridente que, solo de imaginarlo, sería demoledor.

Cerca se quedan Bukao Saka (140M€) y un Lamine Yamal (120M€) que, a pesar de solo tener 17 años, aspira a ocupar uno de esos privilegiados lugares en poco tiempo.