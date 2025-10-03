Ya hay horario para el partido ante el Zaragoza a domicilio
RAC
A Coruña
El Deportivo conoció ayer el horario de su primer partido del mes de noviembre. Será el domingo día 2 a las 21.00 horas en Zaragoza en el estadio provisional del conjunto maño, el Ibercaja, que está construyendo una nueva instalación para el Mundial 2030. El club, por su parte, anunció que activa la prerreserva de entradas del partido de Málaga. Dispone de 356 localidades.
Vía: La Opinión A Coruña
