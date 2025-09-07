Ya hay horario para el Málaga CF-Cádiz CF de la sexta jornada

Sin tiempo casi para digerir el empate agridulce del Málaga CF ante el Granada CF (2-2), después de desaprovechar una ventaja de dos tantos en un arranque frenético de los de Pellicer, ya se ha conocido el horario para el segundo derbi consecutivo en La Rosaleda. Será ante el Cádiz CF y dentro de dos semanas, justo a continuación del viaje a Huesca.

Racha sin derrotas

El arranque malaguista en esta segunda temporada en la división de plata, tras pasar una campaña en Primera RFEF, acumula cuatro jornadas sin derrota. Dos triunfos y dos empates es el balance que mantiene a los costasoleños en la zona noble de la clasificación. Las dos próximas jornadas deberán poner a prueba el verdadero estado de forma de la plantilla.

Domingo por la tarde

A diferencia del duelo ante el cuadro nazarí, el encuentro contra el equipo cadista se disputará en domingo. El inicio está previsto a las seis y media de la tarde y aún es pronto para conocer qué condiciones meteorológicas habrá para esa jornada. Apenas han transcurrido seis meses desde el último duelo entre ambos conjuntos con el templo de Martiricos como escenario.

Derrota por 0-2

En la segunda vuelta del pasado campeonato liguero, el Málaga CF cayó ante el Cádiz CF por 0-2. El encuentro se desarrolló sin cambios en el marcador hasta los últimos minutos. A falta de siete para el descuento, los amarillos rompieron la igualdad y, en un suspiro, con menos de dos minutos de margen, anotaron su segundo y definitivo gol. Melendo y el jugador exmalaguista Matos fueron los encargados de hacer volar hasta tierras gaditanas los tres puntos en juego.

Otro antecedente

A la espera de que llegue esa sexta jornada en LaLiga Hypermotion, el cuadro blanquiazul visitará el próximo sábado El Alcoraz, igualmente a las 18.30 horas, donde en abril perdió de manera cruel ante la SD Huesca. Una solitaria diana de Javi Pérez en el descuento dejó sin premio a los de Pellicer, después de un encuentro bastante serio en defensa y con alternativas para uno y otro conjunto.