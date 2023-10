"Hay futbolistas que son como ludópatas"

Francesco Baranca, secretario general de Federbet, organismo que lucha contra las apuestas ilegales, cree que el 90% de los futbolistas apuestan "Tienen un montón de tiempo libre, les gusta la adrenalina, tienen espíritu de competitividad y tienen mucho dinero. Y eso les hace muy proclives al juego. Así que mo me sorprende para nada", asegura el italiano

Las apuestas deportivas siempre han sido foco de polémica, más aún cuando son los propios futbolistas los que participan de esa actividad. Y ahí está el reciente caso en Italia, donde no es la primera vez que sale a la luz algún episodio en el que están involucrados futbolistas.

Federbet es un organismo internacional que lucha contra las apuestas ilegales en el deporte y su secretario general Francesco Baranca es una voz autorizada para analizar el asunto.

Baranca estuvo en la Cadena SER para dar una valoración al respecto: "En mi opinión, el 90% de los futbolistas apuestan. Tienen un montón de tiempo libre, les gusta la adrenalina, tienen espíritu de competitividad y tienen mucho dinero. Y eso les hace muy proclives al juego. Así que no me sorprende para nada. Es un problema que no es grande, es enorme. Puedo pensar que más del 90% de futbolistas apuestan. No estamos hablando de amaños deportivos, estamos hablando de apuestas".

El porcentaje de futbolistas apostantes es más alto de lo que se suponía: "Esa es mi impresión. Lo he hablado con un montón de equipos, con un montón de futbolistas... El perfil de futbolista es el perfil más cercano al ludópata. El futbolista tiene un montón de tiempo libre, le gusta la adrenalina, tiene espíritu de competitividad y tiene mucho dinero. No lo digo yo, lo dicen todos los psicólogos del mundo".

Francesco Baranca | EFE

Para Baranca hay que intentar que estas conductas no deriven en problemas: "Tenemos que cambiar todos la mentalidad y hablar abiertamente del problema. Después de una semana lo olvidamos todos, esa es la verdad... Y la apuesta es una parte del mundo del fútbol. En Barcelona tienes trabajadores que hacen trabajo de millones de euros y ¿qué hacen en materia de apuestas? Cada semana tendrían que explicar los riesgos, crear un código ético hablando de apuestas... Pensando en el Newcastle, fichas a Tonalli por 80 M€ y ahora él está descalificado. ¿Qué daño es para el equipo? Es enorme".

Los jugadores, en principio, apuestan en otras competiciones que no son la suyas: "Normalmente, es en otras competiciones. Pero cuando estoy perdiendo dinero... ¿No puedo decidir que voy a recibir una tarjeta amarilla? No son criminales, son personas que tienen un problema con apuestas".