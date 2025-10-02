Ya hay fecha confirmada para el Catalunya - Palestina

Las selecciones de Catalunya y Palestina se medirán en un partido amistoso el próximo 18 de noviembre con el Estadi Lluis Companys como escenario en un horario todavía por determinar.

Según avanzó Rac1, la Generalitat y la selecció catalana aceptaron la propuesta de la Asociación Palestina de Fútbol. "Nos constaba el interés de Palestina de manera extraoficial y hemos pedido que se haga de forma oficial, por escrito", explicaba el miércoles el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez en declaraciones al programa 'El món a Rac1', que remarcó "la voluntad tanto de la conselleria como del propio presidente (Salvador Illa) de que este partido se pueda hacer".

Este mismo sábado se hará la confirmación del encuentro se hará oficial. Será este mismo sábado en Gernika cuando las federaciones del País Vasco y de Palestina presenten el partido que disputarán apenas unos días antes, el 15 de noviembre en San Mamés.

La selecció catalana disputó su último encuentro el pasado mes de mayo. El combinado dirigido por Gerard López se impuso entonces a Costa Rica con dianas de Antoniu Roca y de Carles Aleñà sobre el césped del Johan Cruyff.

El duelo contra Palestina llega en un contexto más complicado, con el conflicto con Israel como telón de fondo y la petición de la Asociación Palestina de Fútbol (PFA) a la FIFA y la UEFA para que actúen contra Israel.

En sendas cartas remitidas a ambos organismos, el presidente de la PFA,Gen Jibril Rajoub, afirma que "el silencio o el retraso ya no son aceptables" y hace una serie de peticiones, como que se determine el estatus de la Asociación de Fútbol de Israel (IFA) en las competiciones internacionales y la expulsión de los clubes de competiciones de ésta en asentamientos palestinos.

Este mismo jueves se reúne el Consejo de la FIFA para tratar la situación. Aunque no figura expresamente en el orden del día, el asunto marca la cita de los 37 miembros del Consejo en Zúrich.