Un hat-trick de Zabiri da aire al Racing para sumar su primera victoria

A la tercera va la vencida. El Racing Club de Santander ya sabe lo que es ganar en Primera División. Y mucha culpa la tiene un Yassir Zabiri que se presentó a LaLiga EA SPORTS con un hat-trick que le sitúa a la altura de los máximos goleadores de la competición.

En cuestión de 20 minutos y con algo de ayuda, por los errores flagrantes del Elche, el delantero racinguista endosó tres goles que encaminaron la primera victoria de la temporada. Todo ello, al compás de la jerarquía de Iñigo Vicente y de un Sergio Canales que sigue dejando detalles de calidad en su vuelta al club de sus amores. También, el recién llegado Iván Martín que ya luce la casaca verdiblanca en su nueva casa. Eso sí, el Elche dio el susto con dos goles consecutivos que hicieron titubear a los de José Alberto en los últimos minutos.

La condena de Dituro

El partido arrancó con un Racing que quiso proponer su juego desde el primer minuto de juego y buscando portería rival. El Elche de Martín Anselmi intentó contrarrestar las internadas con una buena presión y llegó el primer aviso con un disparo de Villar que blocó Agirrezabala. Zabiri pudo abrir la lata para los locales y poco después encontró premio en su insistencia. Dituro salió de su área para interceptar un pase en largo y le puso en bandeja al ariete marroquí el primer gol de la tarde. El tanto a puerta vacía evidenció la clarividencia de un error impropio del arquero argentino.

Zabiri se quedó con ganas de más y solo cinco minutos después aprovechó un balón al hueco entre la defensa ilicitana para colocar con sutileza su doblete personal. La fiesta todavía tenía recorrido y, con los Campos de Sport vibrando, llegó la guinda. Buba Sangaré se hizo un lío y sus nervios le condenaron. Iñigo Vicente envió un centro milimétrico a Zabiri y de tijera batió a un Dituro que no pudo atajar el golpeo.

Con ese tanto, el delantero verdiblanco consiguió un hito al alcance de muy pocos. Según 'Opta Jose', Zabiri se ha convertido en el cuarto marroquí del siglo XXI en marcar un hat-trick, tras Youssef En-Nesyri, Youssef El-Arabi y Munir El-Hamdaoui. Casi nada.

Zabiri firmó un gran partido en El Sardinero ante el Elche / EFE / Pedro Puente Hoyos

Bajada de pulsaciones y respuesta ilicitana

Tras el descanso, giraron las tornas por algunos momentos. El Elche volvió a presionar como nunca y llegaron ocasiones de peligro. Buonanotte probó suerte con un lanzamiento directo que le negó un excelso Agirrezabala. La maquinaria franjiverde no se paró y en la siguiente jugada apareció Víctor Chust, que con un testarazo pudo reducir la distancia del electrónico. Pero el Racing también tenía mucho que decir. Canales e Iván Martín replicaron y esta vez Dituro estuvo más acertado.

Gustavo Puerta, a quien el Sardinero pidió que se quedara con el Benfica acechando, dejó en bandeja a Zabiri el que hubiera sido su póker, pero su control no fue el mejor que digamos. Eso sí, el marroquí se marchó ovacionado por una afición que se puso en pie para despedir a su nuevo ídolo y dar entrada a Villalibre. Su hat-trick algo tuvo que ver. Y precisamente, 'el búfalo' tuvo una acción clamorosa nada más entrar, con un testarazo que despejó Dituro para no agrandar la sangría.

Tras varios avisos del Elche, un disparo de Buba Sangaré volvió a meter a los de Anselmi en el partido y el testarazo de Fer Niño les dio toda la moral que les faltaba para intentar igualar el encuentro. Affenrguber, Fer Niño y Cepeda apuraron sus opciones sin la precisión necesaria.

Los últimos minutos se sintieron como una eternidad para los de José Alberto y los fantasmas del partido ante el Villarreal volvieron por minutos pero el Racing, sufriendo, ya mira hacia arriba y ya sabe lo que es ganar en Primera División.