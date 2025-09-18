¿Qué han entrenadores de la 'terreta' han dirigido al Castellón en los últimos 50 años?

No son muchos los entrenadores nacidos en la provincia de Castellón que han tenido la oportunidad de sentarse en el banquillo del CD Castellón los 50 últimos años. Son 10. Este sábado, 20 de septiembre del 2025, se estrenará Pablo Hernández para convertirse en el undécimo técnico en tener la posibilidad de dirigir al conjunto de la capital de la Plana.

El primero de este medio siglo pasado fue Antonio Navarro, Tonín, en la campaña 1985/1986: un partido, haciendo de puente entre Antal Dunai y Roberto Gil. Y el último fue Alejandro Jiménez, Jim, la campaña 2022/2023: dos encuentros, entre la destitución de Rubén Torrecilla y la llegada de Albert Rudé.

Los nombres

El CD Castellón ha echado mano de entrenadores de la terreta en contadas ocasiones, incluso cuando las pintaban calvas en esos eternos siete años en Tercera División.

Tonín tuvo su oportunidad las temporadas 1985/1986, 1987/1988 y 1995/1996. Paco Causanilles lo hizo en las 1987/1988, 1992/1993 y 1996/1997. Pascual Pegueroles en la 1995/1996. Jorge Palomo en la 2001/2002. Santi Palau en las 2001/2002. Ximo Badenes en la 2012/2013. Jorge Peris en la 2013/2014. Joaquín Badimón, Ximet, en la 2014/2015. Sergi Escobar en las 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2021/2022. El útimo había sido Alejandro Jiménez (Jim) en la 2022/2023.

Ránking

A nivel de partidos dirigidos, la palma se la lleva el castellonense Paco Causanilles (87 encuentros), seguido por el almazorense Sergi Escobar (76), el poblatino (la Pobla Tornesa) Santi Palau (49), el burrianense Ximet Badimón (22), el también burrianense Jorge Peris (12), el también poblatino Pascual Pegueroles (11), el ribesalbense Jorge Palomo (5), el vilavellero Ximo Badenes (4), y los castellonenses Tonín Navarro (3) y Alejandro Jiménez (2).

Vía: El Periódico de Mediterráneo