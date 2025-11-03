Puede haber lío con el Catalunya-Palestina: sin entradas ni estadio... y con acusaciones de boicot

A falta de quince días para su celebración, el partido amistoso entre las selecciones de Catalunya y Palestina, previsto para el 18 de noviembre a las 18:30 horas, se encuentra rodeado de incertidumbre. Las entidades y organizaciones agrupadas en torno a ACTxPALESTINE (una campaña impulsada por colectivos palestinos de derechos humanos, ayuda humanitaria y cultura) denuncian la ausencia de venta de entradas, promoción oficial y confirmación definitiva del estadio, pese a que fue anunciado en un primer momento en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Según las organizaciones, en la web del Ayuntamiento de Barcelona figura el partido anunciado con fecha y hora, pero sin posibilidad de adquirir entradas ni actos públicos de presentación, una situación que califican de “anómala y preocupante”. Temen que, por motivos económicos, el evento se traslade al Nou Estadi de Tarragona, con capacidad para 15.000 espectadores, frente a los 55.000 de Montjuïc.

Además, en sus reivindicaciones, ACTxPALESTINE contrasta la situación con el partido entre Palestina y Euskadi, que se disputará tres días antes, el 15 de noviembre en San Mamés, en Bilbao. Allí, se vendieron 35.000 entradas en tan solo un día: “Aquí, el partido no ha recibido ni el cuidado ni la atención que se merece”, lamentan las entidades, que consideran que el encuentro debería ser "un acto de solidaridad internacional y compromiso con los derechos humanos".

Las organizaciones acusan a las instituciones catalanas de “boicotear” o dificultar deliberadamente la celebración del evento. “El aplazamiento de la comunicación, la cartelería y la salida de entradas solo puede responder a la voluntad de hacer fracasar la jornada”, denuncian en un comunicado.

“No solo no renunciamos al Estadi Olímpic, queremos demostrar que el país está preparado para llenarlo”, afirman. “Porque tenemos los equipos, las aficiones, el pueblo, la historia y, sobre todo, el deber. Tenemos quince días para hacer historia. ¡Llenemos el estadio!”.

Un partido solidario

El enfrentamiento entre Catalunya y Palestina forma parte de una gira internacional del combinado palestino, destinada a recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza, devastada por la ofensiva israelí de los últimos dos años. Este viaje coincide con un frágil alto el fuego promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, y con un clima de fuerte sensibilidad internacional hacia la causa palestina.

El partido no solo tiene una dimensión deportiva, sino también social y política: pretende visibilizar la solidaridad de Catalunya con Palestina y reafirmar el papel del deporte como vehículo de paz y denuncia de injusticias. El partido está progrmaado el mismo día en el que la selección española juega contra Turquía en Sevilla, en un duelo clasificatorio para el Mundial de 2026.

“Hace semanas que las entradas deberían haber salido y que se debería estar explicando la dimensión histórica de este partido”, lamentan desde ACTxPALESTINE. “Después de dos años de genocidio en Palestina, este encuentro es una muestra de esperanza y compromiso. Catalunya debe estar a la altura.”