Haaland y Deulofeu se suman al comunicado de Marcos Llorente: "Primero te critican, luego te copian"

La polémica sobre las gafas con cristales amarillos que utiliza Marcos Llorente ha ido más allá. Un debate que, a priori, parecía insignificante, terminó con el jugador del Atlético de Madrid publicando un comunicado en sus redes sociales para defenderse. La gran influencia de Llorente en un tema importante, como la salud visual, ha generado más controversia que otra cosa.

Todo deriva de la entrevista en la que el futbolista explicó en la selección española sobre algunas de sus rutinas, entre otras, usar cristales amarillos en interiores o mirar al Sol sin protección en exteriores, además de utilizar gafas con cristales rojos por la noche para evitar la exposición a luces artificiales. Defiende que estos hábitos están basados en principios biológicos y no en opiniones personales. Algo que el futbolista de Atlético de Madrid considera "natural" para proteger la vista ante la luz artificial.

"¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían", insiste Llorente, que asevera que "tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores", además de que el "cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales", afirmaba. De este modo, incide el centrocampista, "si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal", sentencia, asegurando que "no hay debate ahí", decía.

Los jugadores se vuelcan en apoyo al colchonero

Tras la publicación en sus redes sociales, algunos jugadores, tanto del Atlético de Madrid como del resto de equipos europeos, han querido dar soporte a Marcos Llorente a través de diferentes mensajes.

El primero, ha sido Koke, su compañero en el vestuario, que ya lo ha defendido, sobre este tema, en más de una ocasión. "Grande mi bro", escribía el capitán en los comentarios.

Las respuestas de Koke y Erling Haaland a Marcos Llorente en su cuenta de Instagram / SPORT.es

Otros jugadores como Gerard Deulofeu, Álvaro Morata o el exjugador del Athletic Club, Ibai Gómez, también le han mostrado su apoyo, tras las críticas que ha recibido Marcos Llorente. "Primero se ríen, después preguntan y luego por su puesto terminan haciéndolo", decía Deulofeu, haciendo referencia que después copiarán la tendencia del futbolista.

Marcos Llorente, con sus gafas amarillas / SPORT.es

"Usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED. Un abrazo a todos", ha concluido su mensaje Llorente, que se vestirá de corto este sábado para visitar El Sadar y medirse a Osasuna en la novena jornada de LaLiga.

Gerard Deulofeu, Álvaro Morata y Ibai Gómez, se suman al apoyo a Marcos Llorente / SPORT.es

Erling Haaland se suma a la tendencia

El futbolista del Manchester City publicó una fotografia con los cristales amarillos. El delantero noruego también es uno de los muchos futbolistas que han optado por sumarse a la iniciativa de Llorente. Hasta el propio Haaland le comentó en la publicación "Well done.", escribía.

Jugadores como Álvaro Morata, Alex Baena, Grimaldo y Robert Sánchez también han sido vistos con este tipo de lentes. Marcos Llorente incluso regaló un par de estas gafas a Morata, lo que contribuyó a su adopción en la selección española.

Aunque algunos expertos señalan que las gafas con cristales amarillos pueden mejorar el contraste visual y reducir la fatiga ocular, pese a que no existe consenso científico sobre sus beneficios para la salud ocular o la regulación del sueño.