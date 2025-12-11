Haaland cuenta el trasfondo de su 'no celebración' en el Bernabéu: "Es de una película"

Haaland marcó su gol desde el punto de penalti tras una acción revisada por VAR que señaló penalti a favor del City en el minuto 43, situando el 1-2 en el marcador, que acabó siendo definitivo para la victoria visitante. El noruego volvió a dejar su sello en el Santiago Bernabéu, pero esta vez no solo por su gol, sino por una celebración tan inesperada como viral. En lugar de explotar en un gesto de euforia habitual, Haaland sorprendió con una reacción fría y silenciosa que desconcertó a la grada y a los comentaristas.

Tras transformar el penalti, el delantero inició un pequeño amago de carrera, pero se frenó en seco. Caminó despacio, con gesto neutro, sin gritar ni levantar los brazos, como si nada extraordinario acabara de suceder. El Bernabéu, que había retenido la respiración durante el lanzamiento, quedó en silencio unos segundos tratando de descifrar si aquel gesto era una provocación, una muestra de respeto o simplemente un intento de desactivar tensiones. Haaland había conseguido algo extraño: convertir una no-celebración en un acontecimiento.

Haaland explica la celebración

Las redes sociales explotaron de inmediato. Algunos aficionados interpretaron su actitud como un supuesto guiño al Real Madrid, club que lleva años sonando como uno de sus grandes pretendientes. Otros lo vieron como un gesto de falsa frialdad, tan calculado como desconcertante. Pero Haaland, fiel a su estilo directo, se encargó de aclarar que su reacción no tenía nada que ver con un mensaje oculto. “Lo tenía que hacer”, dijo con naturalidad, como si el gesto hubiera salido sin pensar. Y de hecho, según él, así fue.

El propio jugador explicó que nunca planea celebraciones. Es supersticioso y cree que hacerlo trae mala suerte: “Si las planeo, probablemente termine con la racha sin marcar más grande de la historia”. En ese sentido, aseguró que improvisa siempre y que lo que sucede depende del momento.

Sin embargo, esta vez sí admitió que había dos influencias concretas detrás de aquella calma absoluta: el personaje de Aquiles, cuya caminata tranquila representa fuerza controlada, y un meme de Instagram que lleva meses circulando en redes.

Un 'tipo' especial

Ese meme, convertido en trend internacional, muestra a personas caminando lentamente después de lograr algo significativo, fingiendo que no ha ocurrido nada. Haaland confesó que lo tenía en la cabeza desde hacía semanas y que el gol en el Bernabéu le dio la excusa perfecta para interpretarlo a su manera. Horas después del partido, él mismo publicó el clip de la celebración junto al trend, acompañado de la frase: “Cuando marcas en el Bernabéu…”, lo que terminó de disparar la viralidad del gesto.

Más allá de la explosión digital, la celebración tuvo impacto deportivo y emocional. No era un gol cualquiera: significaba una victoria del City de Pep en un estadio complicado y confirmaba el estatus de Haaland como uno de los delanteros más 'top' a nivel mundial. Su serenidad contrastó con la tensión del momento y reforzó esa imagen de futbolista imperturbable que parece moverse en su propio código emocional.