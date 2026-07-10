Haaland se cuela en el 'Top-1' de Spotify en Noruega: esta es su canción

Erling Haaland está siendo uno de los hombres del Mundial. El 'cyborg' fue el gran protagonista en la victoria ante Brasil, con dos goles en la segunda parte que dejaron a la selección 'canarinha' hundida y fuera de la Copa del Mundo. Y es que Haaland ha venido para demostrar que quiere ser uno de los mejores delanteros de esta década.

A sus 25 años, el Noruego es uno de los mejores goleadores de Europa, aunque este Mundial era su primero ya que su selección hacía años que no lograba clasificarse.

Por primera vez en su historia, lograron alcanzar los cuartos de final y ahora, el jugador del Manchester City, tendrá el gran reto de plantarle cara a Inglaterra, una de las candidatas de su parte del cuadro.

Haaland lleva 7 goles en el Mundial y ha cogido un protagonismo en redes sociales nunca antes visto. Está siendo el 'hombre de moda', con múltiples 'memes' y videos graciosos acerca al jugador.

El artista más escuchado es Haaland

El noruego, de hecho, publica de vez en cuando fotografías en su cuenta de Snapchat, siempre sin filtros y con un estilo muy natural, fiel a su forma de ser. Su personalidad cercana y espontánea ha conectado con millones de seguidores, que valoran esa faceta auténtica fuera de los terrenos de juego.

Haaland también destaca por sus costumbres poco habituales. En su cuenta de Instagram comparte imágenes en las que aparece con enormes cortes de carne 'tomahawk' o bebiendo leche recién ordeñada, que él mismo recoge directamente de la granja.

Pero la popularidad del noruego no se limita al fútbol ni a las redes sociales. Su nombre también ha ganado protagonismo en el mundo de la música gracias a una canción que grabó en 2016 junto al grupo Flow Kingz, demostrando una faceta completamente distinta a la deportiva.

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Años después, el tema volvió a cobrar fuerza tras el lanzamiento de un remix realizado por Kygo, lo que impulsó su éxito en las plataformas digitales. Gracias a este fenómeno, la canción alcanzó el número uno en Spotify y Apple Music en Noruega, convirtiendo a Haaland en una de las figuras más comentadas del país también en el ámbito musical.