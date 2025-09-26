Guti: "Esta victoria es muy importante, nos va a dar un pasito más"
"Dimos la cara, con personalidad y se ha visto a un Zaragoza con mucha jerarquía, creo que los puntos son muy merecidos", aseveró el centrocampista
Santiago Valero
Guti, que volvió al once del Real Zaragoza y que firmó un buen partido tras no poder jugar en Ceuta por unas molestias en la rótula, se mostró muy feliz por el triunfo: "Estamos muy contentos, veníamos a por los tres puntos y los logramos. El equipo estaba trabajando muy bien y no se reflejaba en los resultados, pero esta vez sí lo ha hecho", aseguró el canterano en Aragón TV.
El jugador zaragozano dejó claro que le había gustado la imagen de su equipo porque "dimos la cara, con personalidad y se ha visto a un Zaragoza con mucha jerarquía, creo que los puntos son muy merecidos", aseveró el centrocampista, que espera que el triunfo sea un punto de inflexión a partir de ahora: "Esta victoria es muy importante para nosotros en todos los sentidos, nos va a dar un pasito más".
Para Guti, el mal comienzo del Zaragoza en esta Liga no reflejaba el trabajo, pero "todo se basa en los resultados y el fútbol es así. Hay un vestuario superunido y muy humilde, también cuando no ganamos, y debemos seguir trabajando igual, porque no hemos hecho aún nada".
