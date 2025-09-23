Guti y Soberón, posibles incorporaciones frente al Mirandés

Guti y Soberón han entrenado con normalidad en la sesión de este martes y podrían estar presentes en la convocatoria del Real Zaragoza para el próximo partido, en el que se medirá ante el Mirandés. Ambos se quedaron fuera de la lista en el enfrentamiento contra el Ceuta, el centrocampista por molestias en la rodilla y el delantero por decisión técnica. El conjunto blanquillo buscará su primera victoria en la séptima jornada de la Liga y poder salir de los puestos de descenso de Segunda División.

El club aragonés arrastra el peor arranque liguero en 73 años, pero el que más tensión carga dentro del cuerpo técnico es Gabi. El entrenador se encuentra en la cuerda floja tras haber conseguido sólo 2 puntos de los 18 posibles. El Zaragoza ocupa la penúltima posición de la tabla tras el empate del pasado lunes del Granada, que sumó su segundo punto en la general. Por lo que, el conjunto blanquillo se sitúa a dos puntos de la salvación misma situación que el Castellón, Real Sociedad B, Córdoba y Cultural Leonesa, que marca el Albacete.

Vía: El Periódico de Aragón