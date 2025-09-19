Guti y Soberón trabajan con el grupo y Gabi los ve disponibles

El Real Zaragoza se ejercitó este viernes en la Ciudad Deportiva y Guti y Soberón, que arrastraban molestias, han trabajado junto a sus compañeros, por lo que están a disposición del entrenador para el duelo en el Alfonso Murube del domingo en Ceuta. O así los ve Gabi al menos. "Están todos disponibles, a excepción de Kosa. Hemos cuidado a Raúl por las molestias en la rótula que tuvo", dijo el entrenador zaragocista, que podrá contar también en Ceuta con Tasende, ya recuperado de su lesión en la meseta tibial y que le dio una semana más el entrenador la pasada jornada, y Radovanovic, al que no convocó por precaución el lunes frente al Albacete por sus fuerte golpe en la cabeza contra el Albacete.

Guti, que se ha ejercitado con un vendaje en la zona de la rótula, acabó con molestias en la rodilla derecha en el partido ante el Albacete, donde tuvo que pedir el cambio al descanso al notar la articulación inflamada, donde fue operado en febrero de 2024, cuando llegó cedido por el Elche al Zaragoza, mientras que Soberón, que sufría una sobrecarga muscular, ha tenido buenas sensaciones este viernes, aunque el ariete cántabro no está siendo habitual en los planes de Gabi en el once de inicio, ya que solo fue titular ante el Andorra en las cinco jornadas disputadas, pero ha tenido minutos en todas. Guti, por su parte, sí es un jugador imprescindible para Gabi, ya que ha sido titular en todos los encuentros.

Así, Kosa es la única ausencia de la primera plantilla para el partido ante el Ceuta del domingo, tras ser operado en el menisco externo de su rodilla el pasado 1 de agosto, mientras que Luis Carbonell, que tiene ficha del Aragón y es a todos los efectos del primer equipo, sigue con su proceso de puesta a punto tras la lesión d erodilla que sufrió en enero. Saidu, Pinilla y Obón han trabajado con el primer equipo y estarán en la citación ante el Ceuta.

