Guti, con la rodilla hinchada, pidió el cambio

El canterano, que había jugado una buena primera parte, fue sustituido al descanso

Guti trata de frenar un pase de Fran Gámez.

Guti trata de frenar un pase de Fran Gámez. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Raúl Guti tuvo que ser sustituido al descanso como consecuencia de unos problemas físicos que afectaron a una de sus rodillas. La inflamación de la articulación provocó un hinchazón que llevó al canterano a pedir el cambio y ser relevado por Keidi Bare, que disfrutó de sus primeros minutos en la temporada.

Guti, que había sido uno de los más destacados del Real Zaragoza en los primeros 45 minutos, fue cambiado "por precaución", como reconoció el técnico Gabi Fernández a la conclusión del choque.

El aragonés, que ha sido titular en los cinco encuentros disputados, compartió la sala de máquinas con Paul Akouokou.

