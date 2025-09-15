Guti, con la rodilla hinchada, pidió el cambio
El canterano, que había jugado una buena primera parte, fue sustituido al descanso
El Periódico de Aragón
Zaragoza
Raúl Guti tuvo que ser sustituido al descanso como consecuencia de unos problemas físicos que afectaron a una de sus rodillas. La inflamación de la articulación provocó un hinchazón que llevó al canterano a pedir el cambio y ser relevado por Keidi Bare, que disfrutó de sus primeros minutos en la temporada.
Guti, que había sido uno de los más destacados del Real Zaragoza en los primeros 45 minutos, fue cambiado "por precaución", como reconoció el técnico Gabi Fernández a la conclusión del choque.
El aragonés, que ha sido titular en los cinco encuentros disputados, compartió la sala de máquinas con Paul Akouokou.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Barcelona - Valencia, en directo hoy
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- Flick castiga a Raphinha por llegar tarde
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça