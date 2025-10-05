Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Guti, jugador del Real Zaragoza: "Hay que mirarse al ombligo y hacer autocrítica"

El canterano saca la cara por Gabi: "No hay un solo responsable, todos lo somos"

Raúl Guti, en el suelo, durante el partido ante el Córdoba.

Raúl Guti, en el suelo, durante el partido ante el Córdoba. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Zaragoza

Se le está poniendo mala cara a un Real Zaragoza que no levanta cabeza. Uno de sus capitanes, Raúl Guti, reconoce que el vestuario estaba "muy dolido" tras una derrota que devuelve los fantasmas. "Estábamos muy ilusionados y queríamos ganar ante nuestra afición, pero no ha podido ser por muchos motivos", expuso el aragonés, que lamentaba la falta de efectividad en la primera parte. "El equipo ha generado mucho y ha hecho daño al Córdoba en la primera parte, pero hay que meter las ocasiones", por lo que "hay que mirarse al ombligo y hacer autocrítica".

Guti, que aseguró que "todo habría cambiado" con la segunda amarilla a Vilarrasa, aboga por "seguir currando y levantar la cabeza" porque "lo último que se puede hacer es bajar los brazos" y saca la cara por Gabi: "No nos podemos equivocar. No hay un único responsable, todos lo somos", afirma.

Vía: El Periódico de Aragón

