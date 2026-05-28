Guti insinúa un escándalo interno en el Madrid: "Algo muy fuerte pasó para que Xabi Alonso saliera así"

En su aparición en el programa de YouTube Bajo Los Palos by Flexicar, presentado por Iker Casillas, Guti Gutiérrez abrió fuego hablando de su relación con la selección española.

El exjugador fue directo: "¿Qué le pasó a los seleccionadores conmigo? Ya sabes cómo es este país, Iker. Se montan una idea de lo que eres tú."

Guti denunció que se le atribuyeron actitudes que nunca tuvo: "Decían que no me gustaba el fútbol, que cada vez que había selección prefería irme de vacaciones. Hablan por ti cuando no lo saben."

Aunque reconoció la enorme competencia de su época: "Iniesta, Silva, Valerón, Xavi…", defendió que su nivel mereció más oportunidades: "Yo debería de haber estado en alguna Eurocopa o en algún Mundial, seguro."

"Algo muy fuerte pasó para que Xabi Alonso saliera así"

La frase que ha encendido todas las alarmas llegó cuando Casillas le preguntó por la situación de Xabi Alonso y su inesperada salida como opción para el Real Madrid.

Guti no dudó: "Algo muy fuerte pasó para que Xabi Alonso saliera así."

El exmadridista insistió en que la decisión no encaja con la lógica deportiva: "Xabi no era una apuesta de cinco meses ni de un año. Era una apuesta de futuro."

Y apuntó directamente a un episodio interno de gran magnitud: "Conociendo a Florentino, no hace este tipo de cosas si no hay algo fuerte y grave."

Según Guti, el detonante podría haber sido un conflicto dentro del vestuario: "Yo creo que algo raro pasó en el vestuario para que esto acabara así."

"Colectivamente le falta mucho"

Guti también analizó el rendimiento del Real Madrid actual, y su diagnóstico fue especialmente duro: "Es un equipo que carece de muchas cosas. Defensivamente recibe muchos goles."

Sobre el ataque, señaló una dependencia excesiva de sus estrellas: "Ofensivamente casi todo su volumen ofensivo cae en las botas de Vinicius o Mbappé. Colectivamente le falta mucho a este equipo."

"Antes era más fácil montar un grupo"

El exjugador lamentó la pérdida de peso de los futbolistas españoles en el vestuario blanco: "Tener más jugadores nacionales hacía que el grupo fuera más fuerte."

Según él, la multiculturalidad actual dificulta la cohesión interna: "Cuando hay jugadores de todas partes del mundo es muy difícil montar un grupo. Antes era más fácil."

Las declaraciones de Guti en Bajo Los Palos by Flexicar reabren debates que parecían enterrados: su papel en la selección, la identidad del Real Madrid y, sobre todo, la enigmática salida de Xabi Alonso del radar blanco.

Un testimonio que, lejos de pasar desapercibido, vuelve a agitar el foco sobre los silencios y las tensiones que rodean al fútbol español.