Guillermo Almada, entrenador del Valladolid: "El Real Zaragoza ha obtenido resultados injustos"

Guillermo Almada, entrenador del Valladolid, considera que el Real Zaragoza "ha hecho buenos partidos y tiene buenos jugadores, aunque ha obtenido resultados injustos" y, por tanto, va a ser un rival "de mucho cuidado en su casa, donde va a tratar de hacerse fuerte". El técnico es consciente de que el equipo blanquillo no ha tenido los resultados que ha merecido, a pesar de jugar bien "lo que es un arma de doble filo, porque va a luchar más y estar más concentrado para revertir la situación, lo que puede hacer, ya que cuenta con gente de gran calidad que va a demandar mucho a los rivales", afirmó.

El técnico advirtió que los últimos fichajes del equipo "Lachuer, Sergi Canós Tenés y Peter necesitarán "un par de semanas", al menos, para acoplarse al equipo y tener el mismo nivel que el resto de sus compañeros, por lo que no estarán presentes en el duelo ante el Zaragoza. Además, dejó claro que estas incorporaciones "no van a cambiar la forma de jugar, que seguirá siendo valiente, tomando riesgos, pero sí permitirán tener más variantes ofensivas para seguir siendo protagonistas con el balón".

Tras el empate a cero con el Córdoba, se realizó un análisis "de lo bueno que se hizo y de lo que no se hizo tan bien", y se ha trabajado para mejorar la efectividad, que es lo que les faltó en esta cita, sobre todo, de cara al duelo con el Real Zaragoza. En su opinión, "es importante elevar el volumen de juego, mejorar con la posesión del balón y reafirmar lo positivo" y, por supuesto, "definir mejor, porque aunque el juego sea bueno, solo los goles permiten llevarse la victoria", concluyó.