Guardiola ya busca nueva casa en Barcelona: una propiedad de 15 millones de euros en Pedralbes con vistas al mar y máximo lujo

Pep Guardiola pondrá fin a una etapa histórica de diez temporadas al frente del conjunto 'cityzen', una de las eras más exitosas que se recuerdan en el fútbol europeo reciente. El Manchester City hará el anuncio oficial en los próximos días pese a tener contrato en vigor hasta junio de 2027.

Seis Ligas, una Champions, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, tres FA Cup, cinco Carabao Cup y tres Community Shield, es el legado que dejará el técnico de Santpedor una vez finalice la temporada.

Cerrará una etapa con un doblete copero nacional, a la espera del desenlace de la Premier League, ahora mismo, en manos prácticamente del Arsenal.

Mucho se ha especulado sobre el futuro de Pep Guardiola, que podría estar ligado a la selección italiana. Lo único que tendrá que decidir Guardiola es si ficha por la 'Azurra' tras el verano o se espera al año siguiente para darse un descanso, un año sabático necesario. Tras gestionar su salida del City, Guardiola ya busca casa en Barcelona, según informa The Sun.

Una mansión para él y sus hijos

El exazulgrana tiene la vista puesta en una lujosa propiedad de 15 millones de euros en Barcelona, donde querrá instalarse para vivir toda la vida junto a su familia, tras años en Alemania e Inglaterra. El sentimiento de arraigo de Pep con Catalunya es innegociable y es el lugar ideal para vivir, una vez termine ciclo.

La casa es de nueva construcción cuenta con piscina, vistas al mar, gimnasio y jacuzzi, y está situada en el barrio de Pedralbes. Además, se encuentra a tan solo 100 metros de la casa conyugal que compartía con su exesposa Cristina Serra.

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Pep Guardiola agradece a la afición tras finalizar un partido de la Premier League ante el Brentford / EFE

Guardiola y la empresaria de moda Serra tienen tres hijos adultos: María (25 años), Màrius (23 años) y Valentina (18 años). Durante su etapa al frente del City, el técnico de Santpedor se ha instalado en 'Deansgate CitySuites', en el centro de Manchester.