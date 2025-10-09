Griezmann y Julián Álvarez revelan quiénes son los cinco mejores jugadores de la historia y las redes no dan crédito

Antoine Griezmann es una de las leyendas vivas del Atlético de Madrid, aunque esta temporada podría ser la última bajo las órdenes de Cholo Simeone, ya que en verano estuvo a punto de salir. En cambio, Julián Álvarez representa el presente y se espera que sea el futuro delantero del Atlético de Madrid para dentro de muchas temporadas, aunque ya tiene 'novias' por toda Europa.

Además, estos jugadores están siendo los más destacados de un inicio de temporada que no ha sido del todo bueno, a pesar de la victoria por 5-2 frente al Real Madrid de Xabi Alonso. El equipo de Simeone no está rindiendo a su mejor nivel fuera del Civitas Metropolitano, pero el técnico argentino sabe que es cuestión de tiempo dar con la tecla, ya que la plantilla está totalmente renovada en comparación con la temporada pasada.

Tanto Griezmann como Julián han grabado con Ibai Llanos un vídeo en el que se les pregunta quiénes son, para cada uno, los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol.

El primero en responder fue el delantero francés, quien no dudó en contestar: David Beckham, Johan Cruyff, Maradona, Messi y, en primer lugar, Zidane.

El exdelantero del Manchester City se decantó por Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Di Stéfano, Maradona, y, en primera posición, Messi.

Después de varios minutos de que Ibai Llanos publicase el vídeo, los usuarios ya estaban mostrando su malestar sobre la elección de los jugadores. Uno de ellos expone que "daño ha hecho Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid". Otro bromea: "¿Griezmann quiere jugar en Miami o qué?". Uno no da crédito con el atacante francés: "Griezmann sabe de fútbol lo que yo de peluquería".