La grieta central en la defensa del Real Zaragoza

Muchas cosas, demasiadas, tenía que hacer el Real Zaragoza en este mercado invernal, pero era evidente que la más necesaria y prioritaria era construir una defensa prácticamente nueva tras el año de horrores que se vivió la temporada pasada. Y, aunque es cierto que se han dado pasos, la mala fortuna ha querido que justo los dos centrales que han llegado hasta la fecha estén, si no lesionados, tocados es un serio aviso para Txema Indias y su equipo de trabajo que queda mucho por construir a tan solo diez días de que comience la competición oficial.

Para ese día, el domingo 17 de agosto frente a la Real Sociedad B, es una completa incógnita si Radovanovic y Tachi estarán disponibles y a las órdenes de Gabi Fernández. De no ser así o de fallar alguno de ellos, el Real Zaragoza se presentará en tierras vascas con un centro de la zaga de auténticas circunstancias. A no ser que desde las oficinas blanquillas se den mucha prisa, el técnico madrileño tendría que tirar del filial para completar esa demarcación del campo.

De hecho, de los que entraron en la convocatoria para el último duelo frente al Nástic de Tarragona, el único central puro disponible sería Carrillo y como arreglos improvisados aparecen el multiusos Borge y Saidu. Capítulo aparte merece el africano. El canterano, en principio, es un mediocentro puro, de corte físico. Un pivote clásico que, quizá por exigencias del guion se haga un sitio en Real Zaragoza retrasando su posición.

Quizá sabiendo que podían surgir problemas durante la preparación, Gabi optó por él como central desde el minuto uno de la pretemporada. Titular en el estreno del Ibercaja Estadio ante el Mirandés y en el Nou Estadi de Tarragona, todos sus minutos, también cuando saltó desde el banquillo en Tarazona, han sido en el centro de la zaga. Una declaración de intenciones por parte del entrenador zaragocista, al que la estelar irrupción de Saidu puede solventarle la papeleta.

“Saidu nos está sorprendiendo a todos y Gabi tiene mucha fe en él. Además lo usamos en una posición en la que estamos más cojos. En Tarazona me agradó mucho y creo que tenemos potencial para el futuro si el club da el paso de quedárselo en propiedad», apuntó Txema Indias en referencia a la opción de compra de 150.000 euros que, como avanzó este diario, tiene el Real Zaragoza para quedarse con el jugador en propiedad. «Si sigue así dará muchas alegrías en este club. La lesión de Kosa te cambia pero eso ha provocado la sorpresa de Saidu», añadió para no descartar que se quede arriba. «No creo que sea bueno correr, veremos cómo va el mercado y si cuando se cierre está más cerca del primer equipo o del filial. Está con nosotros y en un sitio u otro acumulará minutos».

Esto decía el director deportivo sobre la situación del africano, dando alguna pista sobre su posible encaje dentro de la plantilla zaragocista. Y eso que, por aquel entonces, Tachi no se había lesionado. Por eso, ahora ya más que una obligación, reforzar la zaga es una emergencia.

Ahí asoma la opción de Pablo Jean-Antoine Martínez, central francés de 36 años, que está libre tras haber acabado contrato con el Deportivo de La Coruña. Esa es una de las opciones que baraja Txema Indias, aunque ni la posible llegada del veterano defensa cubriría en su totalidad una demarcación para la que parece que tendrán que llegar dos nombres más.

No obstante, está por ver si el esguince de tobillo de Radovanovic y la dolencia de Tachi en su rodilla son lesiones más serias de lo que parecen o si, finalmente, quedan en un susto. No obstante, el que seguro que tiene el susto en el cuerpo es Gabi Fernández porque su obsesión era construir el equipo desde la defensa y, ahora mismo, eso es precisamente lo que no tiene.