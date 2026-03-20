Los grandes olvidados de la última lista de Luis de la Fuente con España: peligra el Mundial 2026

Luis de la Fuente ya ha dado a conocer la lista de convocados para medirse a Serbia y Egipto. El preparador español sigue confiando mayoritariamente en el bloque de jugadores que fue capaz de conquistar la Eurocopa el pasado verano, aunque introduce algunas novedades obligadas por las lesiones de jugadores importantes.

Tras la cancelación de la Finalissima, que deja sin el esperado duelo entre Argentina y España, o lo que es lo mismo, entre Lamine Yamal y Lionel Messi, la selección española afronta ahora dos partidos amistosos con la vista puesta en el próximo Mundial de verano, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con ese objetivo en mente, el seleccionador Luis de la Fuente ha dado una lista que ya funciona como un claro indicio de los jugadores que podrían formar parte de la convocatoria definitiva para la gran cita mundialista.

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En ese sentido, Luis de la Fuente ha dado la oportunidad a Víctor Muñoz y Barrenetxea como novedades en la lista, entre otros, pero también ha dejado fuera de la convocatoria a algunos jugadores que están rindiendo a un excelente nivel en estos momentos. En SPORT repasamos los grandes olvidados por el seleccionador español para esta cita contra Serbi y Egipto.

Le Normand La irrupción de jóvenes talentos como Cubarsí o Huijsen han apartado al central hispanofrancés de la última convocatoria del seleccionador jarrero previa al Mundial. Le Normand es titular en el Atlético finalista de Copa y cuartofinalista de Champions, pero no ha sido suficiente para regresar al combinado nacional. La irregularidad colchonera en Liga, alejados de la fiabilidad defensiva de antaño, le ha costado ser baja en la lista

Gavi Quizás era evidente que Gavi no iba a entrar en la lista de Luis de la Fuente, pero eso no deja de ser una de las ausencias más llamativas. Tras más de 200 días fuera de los terrenos de juego por una grave lesión, el centrocampista andaluz reapareció en la victoria del FC Barcelona ante el Sevilla FC. Apenas disputó diez minutos, pero fueron suficientes para provocar la ovación del Spotify Camp Nou y demostrar que sigue siendo ese jugador diferencial que tanto destacó antes de su lesión. Todavía era pronto para darle la oportunidad de regresar a la lista de la selección. Sin embargo, hay pocas dudas de que, si continúa recuperando sensaciones y vuelve a su mejor nivel, Gavi puede convertirse en uno de los nombres propios de cara al Mundial. El tiempo juega en su contra, pero con Gavi nada es imposible.

Koke El centrocampista del Atlético está viviendo una segunda juventud esta temporada. En un año que se presumía de menos protagonismo tras la inversión colchonera en la medular, el capitán ha asumido los galones y se ha convertido en imprescindible para Simeone. Koke, pese a no ser convocado para los amistosos frente a Serbia y Egipto, mantiene intactas sus esperanzas de vivir un tercer Mundial con la camiseta de España.

Marco Asensio El balear ha recuperado su mejor nivel en el Fenerbahçe, donde se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la Süper Liga turca. Sus registros están temporada están siendo descomunales, con un total de once goles y trece asistencias en 23 partidos. En su día considerado como una de las promesas emergentes del fútbol español, Marco Asensio no ha conseguido plasmar nunca su calidad en regularidad. El jugador mallorquín disputó los mundiales de Rusia y Qatar, pero no fue convocado para la pasada Eurocopa de 2024.

Eric Garcia Sin lugar a dudas, es una de las grandes noticias negativas de la lista de Luis de la Fuente. El jugador de Martorell está completando una temporada a un nivel espectacular, destacando en todas las posiciones en las que ha actuado. Ya sea como central, lateral o pivote, el azulgrana ha demostrado estar en un momento de forma muy alto. Teniendo en cuenta que su sustitución en el partido ante el Newcastle United fue más una medida de precaución que otra cosa, sorprende que no forme parte de la convocatoria para los encuentros ante Serbia y Egipto.

Morata El madrileño, hasta la última Eurocopa capitán de la selección, es uno de los grandes ausentes de la última lista de Luis de la Fuente. El delantero, ahora en las filas del Como italiano, ha pasado por momentos complicados en el plano extradeportivo y su rendimiento ha caído en picado. A pesar de todo, el '9' no está descartado del todo para la disputa del Mundial ante la ausencia de delanteros centros de garantía en España. Un buen esprint final de temporada podría abrirle las puertas de la convocatoria definitiva.

Moleiro La gran campaña del Villarreal de Marcelino no se entiende sin la irrupción de este joven canario. Moleiro ha derribado la puerta de Primera División en su segunda experiencia en la máxima categoría. Goles, asistencias y una gran capacidad para crear juego partiendo desde la izquierda. La baja de Nico Williams por lesión no ha sido suficiente para abrirle las puertas de la absoluta

Carlos Romero Carlos Romero es una de las sensaciones de LaLiga. El lateral del Espanyol está completando una temporada a un excelente nivel, consolidándose como una pieza clave del equipo y despertando el interés de varios grandes clubes europeos. Sus cifras de cinco goles y dos asistencias en 26 partidos evidencian su espectacular rendimiento en lo que va de curso. Por el momento, tendrá que esperar una nueva oportunidad para vestir la camiseta de la selección española.