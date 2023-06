Las grandes ligas europeas se fortalecen tras superar el covid

El 'Big-5 europeo' demuestra su fortaleza después del impacto del Covid-19, establecieron un nuevo récord en esta industria La liga española experimentó un crecimiento del 11%, impulsado por los ingresos generados por el 'matchday'

El 'Big-5 europeo' (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia) demuestra su fortaleza después del impacto del Covid-19. Los principales campeonatos de fútbol europeo generaron 17.244 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 60% de los 29.500 millones de euros que generaron en ingresos totales las grandes ligas europeas en 2021-2022, estableciendo así un nuevo récord en esta industria, según el informe Annual Review of Football Finance de Deloitte.

La Premier League inglesa, en cabeza

Por su parte, la Premier League continúa liderando con firmeza este sector con 6.442 millones de euros, lo cual equivale al 22% del total de los ingresos del fútbol europeo y más de un tercio de los ingresos de las cinco grandes ligas. No obstante, este análisis no tiene en cuenta las ganancias por transferencias, una fuente de ingresos importante en LaLiga o la Ligue 1, aunque no tanto en Inglaterra, donde los gastos durante el periodo de fichajes superan con creces los ingresos.

En lugar de disminuir, su dominio continúa en constante crecimiento. A pesar de haber experimentado una pérdida de ingresos de 700 millones en una sola temporada (2019-2020) debido a la Covid, el efecto de recuperación ha permitido alcanzar cifras récord que se espera que sigan aumentando en los próximos años, aprovechando el inicio de un nuevo ciclo. La razón detrás de este éxito, al igual que hace 20 años, radica en su sólida presencia en el negocio internacional, gracias a acuerdos televisivos y comerciales muy poderosos y diversos.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

De esta manera, los clubes han generado 3.488 millones de euros solo por concepto de derechos de televisión en 2021/2022, superando el total de ingresos de LaLiga y, por ende, de otras competiciones. Además de los ingresos por derechos audiovisuales, los equipos ingleses han duplicado en facturación a sus principales competidores europeos en términos de patrocinios y comercio, alcanzando los 2.053 millones de euros. Por último, los ingresos por días de partido les han reportado 901 millones, una cifra inalcanzable para el resto de los equipos del Big-5 en la actualidad.

Estadios y acuerdos de patrocinio

Gracias a la reapertura de los estadios y a la mejora de los acuerdos de patrocinio, las ligas experimentaron un aumento del 7% en sus ingresos en comparación con el año anterior. En cuanto a los países, LaLiga Santander y sus equipos lograron recuperar el segundo puesto en la intensa competencia que han mantenido con la Bundesliga en la Primera División española durante la última década. Tras superar los desafíos causados por la pandemia, que afectó más a los clubes españoles que a los alemanes, los equipos de LaLiga Santander lograron generar una facturación de 3.277 millones de euros, acercándose al récord de 3.378 millones establecido en la temporada 2018-2019.

El TOP 2 para LaLiga española

La liga española experimentó un crecimiento del 11%, impulsado por los ingresos generados por el 'matchday', los cuales aportaron 409 millones de euros en comparación con los escasos 56 millones del año anterior, cuando los estadios estaban cerrados debido a la Covid. La venta de entradas, los abonos y los ingresos por los días de partido representan un 12% de los ingresos totales. Por otro lado, los patrocinios contribuyeron con 950 millones de euros en 2021-2022, lo que equivale al 29% del total. El resto de los ingresos provino del negocio audiovisual, el cual representó el 59% de los ingresos totales de los clubes de la Primera División, alcanzando los 1.918 millones de euros.

¿Qué ligas se recuperaron mejor del efecto de la Covid-19?

Las ligas que mejor se recuperaron de la Covid-19 fueron la Bundesliga y LaLiga. Durante el periodo afectado por la pandemia (2020-2022), la liga española acumuló una pérdida de 989,3 millones de euros, de los cuales 485 millones se atribuyen exclusivamente al FC Barcelona (49% del total). Para ponerlo en contexto, los equipos de la Bundesliga perdieron 741 millones de euros en el mismo periodo, sin contar con ningún factor tan distorsionador como el caso del Barça en España. Por otro lado, en Francia el déficit ascendió a 1.555 millones, con desequilibrios significativos en su élite, no limitados únicamente al Paris Saint-Germain (PSG).