El Granada tuvo que tirar del filial tras su dificultad para inscribir

Los problemas del Granada para inscribir fichas del primer equipo en LaLiga obligaron a Pacheta a acudir a su filial para completar la convocatoria. De los seis convocados, Rodelas y Óscar salieron de inicio. El cuadro nazarí tiene 15 fichas oficiales, de las cuales dos son baja por lesión (Boyé y Casadesús) y otra por sanción (Alemañ).