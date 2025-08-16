Granada CF - RC Deportivo: Este es el once del Dépor para enfrentarse al Granada

Primer partido y nulos antecedentes oficiales para conocer la apuesta de Antonio Hidalgo en su primer once como entrenador del Deportivo en Liga ante un rival llamado a estar en la zona, como es el Granada. El gran indicativo para ser certero con su plan es el Teresa Herrera, que en poco o nada difiere del que saltará este noche al Nuevo Los Cármenes.

Portería

Viajaron dos porteros a Andalucia, pero como ocurrió hace un año el fichaje tardío de un guardameta hará que Germán Parreño comience la Liga bajo palos. Entonces poco tardó Helton Leite en arrebatarle la titularidad. En las próximas semanas se sabrá si ocurre lo mismo con Daniel Bachmann o existe una competencia más real.

Defensa

Es la única línea donde podía haber algunas mínimas dudas, aunque todo apuntaba a que habrá continuidad. Miguel Loureiro, Arnau Comas, Dani Barcia y Sergio Escudero serán los protagonistas en la retaguardia. Quedaba una leve duda con Arnau Comas, que ha tenido algún contratiempo físico durante el verano, y con Escudero, quien tenía competencia en Quagliata.

Media

Gragera es otro de los fichajes que ha llegado para ser indiscutible y será la pareja de baile de Diego Villares en la zona de pivotes. Por delante, una de las grandes novedades. Mella empieza la liga en el banquillo y es Luismi Cruz el que acompaña a Mario Soriano y a Yeremay Hernández en la zona de enganches.

Delantera

A la espera que lleguen los deseados delanteros que el club busca en el mercado, Eddahchouri está asentado como ariete titular al no ser, de momento, Bouldini una competencia real para él.