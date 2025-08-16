Granada CF - RC Deportivo: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

Empieza la Liga y el Dépor luce ilusión, ambición y equipo. A la espera del deseado delantero, el equipo coruñés llega con todos sus futbolistas escritos, tras haber retenido a Mella y a Yeremay y con fichajes que ilusionan a Antonio Hidalgo y al deportivismo. Esa situación de naturalidad se contrapone a un Granada que aspira también a estar en la parte alta, pero llega al duelo con roces con la afición y después de haber podido inscribir únicamente a quince futbolistas por problemas con el límite salarial. Boyé y Casadesús serán bajas. José Ángel es la única del Dépor.

Es el primer once oficial de la etapa de Antonio Hidalgo en el Deportivo, pero las cartas parecen estar marcadas con hasta cuatro fichajes en el elenco del estreno: Loureiro, Comas, Gragera y Luismi Cruz. Este póker se juntará a clásicos como Parreño, Barcia, Escudero, Villares, Yeremay, Mario Soriano y Eddahchouri. A Mella le tocará empezar el partido en el banquillo.

Horario del partido entre el Granada CF y el RC Deportivo

El Deportivo vive su pimer partido después del estreno del campeonato con goleadas de Valladolid y Burgos a dos recién ascendidos como Ceuta y Cultural. El equipo coruñés quiere empezar con fuerza y un triunfo una liga en la que tiene puestas muchas ilusiones. En esta ocasión, el duelo ante el Granada en el Nuevo los Cármenes será el sábado 16 de agosto de 2025, a las 21.30 horas un duelo correspondiente a la 1ª jornada de la Liga Hypermotion, Segunda División. Habrá en torno a 30 grados a la hora del duelo.

Dónde ver en TV el partido entre el Granada CF y el RC Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo será transmitido por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor tiene puestas muchas esperanzas para arrancar con fuerza el campeonato. Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica, del vídeo con el resumen de los goles y las mejores jugadas y de todas las incidencias del primer encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.