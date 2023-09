La gran aventura de Gabriel Effio, de Lloret a la Liga de India

El preparador físico de Lloret (Girona) que se ha marchado a la India para dar el salto al fútbol profesional Gabriel Effio Geremias se ha incorporado al cuerpo técnico del East Bengal de la Superliga india

Se tiene que ser muy valiente para dejarlo todo e irse a probar suerte a casi 10.000 kilómetros de casa. Todo para perseguir un sueño profesional. El readaptador físico gerundense Gabriel Effio Geremias (Lloret de Mar, 1999) se ha marchado a vivir en Calcuta -oficialmente Kolkata- para dar el salto a la élite de la mano del East Bengal de la Superliga india, la máxima categoría del fútbol en la India, donde ayudará a los jugadores a prevenir lesiones y recuperarse.

Después de trabajar la temporada pasada en las categorías inferiores del Lloret, donde se ocupó de todos los equipos del club, desde alevines hasta juveniles, y también trató esporádicamente a los jugadores del primer equipo, el readaptador de Lloret de Mar ha firmado su primer contrato profesional en la India. Por el momento, se pasará allí todo este ejercicio.

Gabriel Effio Geremias explica, desde la India, como se gestó su incorporación en el East Bengal: «No sabía nada del club antes, pero el entrenador (Carles Cuadrat Xiqués) conoce a mi padre y un día hablando surgió la oportunidad. Nos intercambiamos los contactos, le pasé mi currículum y nos pusimos de acuerdo. A continuación, el club dio el visto bueno para que me incorporara en el staff técnico».

El catalán lo tuvo claro enseguida. «No me costó nada decidirme. Cuando el club dio el OK para mi incorporación, no dudé. Creo que es una gran oportunidad porque, aunque sea lejos de casa, he pasado a formar parte de un club profesional y la experiencia también me permitirá conocer un nuevo país como la India», dice.

Las primeras impresiones son más que positivas: «El primer día en la India ya conocía todo el equipo. La mayoría de los miembros del cuerpo técnicos son españoles y en la plantilla también hay alguno, a pesar de que la gran mayoría de jugadores son indios. Todo el mundo me ha acogido muy bien desde el primer momento. Estoy muy contento».

Todo son buenas palabras hacia su nuevo destino. «El recibimiento ha sido muy bueno. El club me ha ayudado desde el primer día con todo lo qué he necesitado. Todo el mundo me ha acogido como si fuera un miembro más de la familia. Y eso que yo no conocía nada de nada de la India. Solo sabía lo que algunos conocidos que habían estado me habían explicado sobre curiosidades y como es la cultura. Al final, pero, lo tienes que descubrir tú mismo», reconoce. «Fui un poco con los ojos cerrados. Por lo que he podido ver, la cultura, el estilo de vida y las calles son muy diferentes a lo que estoy acostumbrado en Lloret. Las carreteras son un caos, hay un poco de descontrol en este sentido... Aunque la gente es muy amable, me ha sorprendido positivamente. Poco a poco me estoy acostumbrando», añade.

COMPARTIENDO PISO

De momento, Gabriel Effio Geremias comparte piso con uno de los analistas del East Bengal. Su compañero es indio. ¿Quién mejor para enseñarle la nueva cultura y ayudarlo a adaptarse que alguien de allí? «Echo de menos Lloret y mi familia, pero es una nueva etapa que quiero disfrutar. Creo que me hará crecer personal y profesionalmente», enfatiza.

Y explica sus tareas en el equipo: «Haré de readaptador físico, más o menos las mismas funciones que hacía en Lloret. De momento me están apoyando el preparador físico y el fisio, pero poco a poco iré trabajando de manera más autónoma. Estos días me están sirviendo para aprender la dinámica del equipo. Ayudaré en la recuperación de los jugadores para que estén en la mejor forma de cara al siguiente partido».

«Quiero dar el máximo para ayudar el equipo con todos mis conocimientos y aprender de todo el entorno que me acompaña. Es una oportunidad para aprender como funciona el mundo profesional y el fútbol de élite», concluye.