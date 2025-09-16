El gran acierto con Akouokou y las grandes incógnitas de futuro del Real Zaragoza

El Real Zaragoza le puso el ojo al inicio del mercado y siempre lo tuvo claro. Era el hombre. En la operación del fichaje de Akouokou, la SAD tuvo toda la calma del mundo, la misma que va a necesitar la afición esta campaña después de este tortuoso inicio de curso. Esperó dos meses para firmarlo y le hincó el diente el último día del mercado. Su contratación valdrá la pena, Paul es un gran pivote defensivo, con el oficio del puesto bien aprendido, buena lectura táctica para corregir desequilibrios, físico, intuición y velocidad para poner el pie y estar muy presente en las acciones defensivas.

Akouokou garantiza que el Real Zaragoza tenga un jugador-ancla de categoría. Pero el marfileño no es un artista del balón, simplemente un centrocampista aseado programado para otros menesteres. Nadie le debe pedir que haga esa función, no es la suya. Es en ese punto, en la producción, donde al equipo se le empieza a hacer de noche.

En su idea original, sobre el papel, Gabi Fernández decidió apostar por un fútbol sin demasiado toque de balón, vertical, utilizando cada acción para intentar hacer daño, sin muchos pases ni perder demasiado tiempo por el centro del campo en el tiempo de cocción. Este lunes, el Albacete decidió esperar y le cedió la posesión a su rival. El Zaragoza sufrió para encontrar espacios y para darle velocidad al juego.

Cuando lo consiguió fue de manera directa, sin rodeos, en acciones fugaces y muchas veces con un exceso de aturullamiento, poco limpias. El equipo se entrega al máximo, pero es justamente eso lo que le ha faltado en este pésimo inicio de Liga con tres puntos de quince posibles y ni una sola victoria. Fútbol limpio y convincente. Es decir, calidad pura.

La misma de la que ha adolecido en el área, donde cuenta con varios jugadores de un nivel provechoso para Segunda División (Dani Gómez es un buen activo en los desmarques y el regate pero le cuesta lo más importante, Kodro aporta valor pero nunca ha sido un killer, Soberón ha perdido el duende y Bazdar ha pasado al fondo del banquillo). Sin embargo, no tiene ninguno con la capacidad para definir partidos de manera regular. Como tampoco nadie que genere juego de nivel suficiente para que parezca que el balón sea un amigo y no un enemigo al que es difícil domar. La plantilla está hecha a imagen y semejanza de lo que Gabi ha reclamado. El entrenador tiene trabajo.

Vía: El Periódico de Aragón