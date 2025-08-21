Gragera deja huella en su primer día y confirma su candidatura a la medular

José Gragera se estrenó como blanquiazul con solvencia, convicción y un 90% de pases acertados. La firma de un jugador llegado para dirigir la orquesta y cortar los problemas. El gijonés se ubicó en la primera zona de creación de la medular, esa que, durante los últimos dos años, ha tenido un dueño claro. A su derecha, Diego Villares estiraba al equipo y alternaba movimientos, sabedor de que por detrás tenía a un seguro en el que confiar. En su primera aparición, el futbolista cedido por el Espanyol dejó claro que está en A Coruña para ser importante y poner en discusión una plaza que ya estaba adjudicada.

Tanto en Primera RFEF como el curso pasado en Segunda, Idiakez primero y Gilsanz después encontraron en el doble pivote formado por José Ángel y Diego Villares la mejor fórmula para equilibrar ataque y defensa. Juntos compensaron el talento ofensivo y taparon las carencias de otras áreas. El mejor rendimiento en la categoría de bronce llegó cuando el de Samarugo se asentó como 8, con ese ida y vuelta característico suyo, tras pasar por otras zonas del campo. En Segunda, tras volver de lesión, el centrocampista andaluz alcanzó su mejor nivel y adelantó a un Omenuke Mfulu que no fue competencia real con el paso del curso.

La operación a la que fue sometido en mayo provocó que José Ángel arrancase el verano con desventaja. La llegada de Gragera, para aportar competencia y elevar el nivel con balón del equipo, ha sumado, sobre todo, certezas a la sala de máquinas. Una zona que sin el andaluz carecía de una figura con suficiente capacidad para sostener la medular. Charlie Patiño no es ese perfil, y Rubén López, que aguarda su turno, todavía no ha tenido suficiente tiempo de juego en Segunda para demostrar si puede o no ser el pivote defensivo del equipo.

En las últimas dos temporadas, Villares y José Ángel han compartido campo en 58 ocasiones. El andaluz, baja en la salida a Los Cármenes, tendrá en Gragera un duro competidor para su regreso. El 16 representa una amenaza real para su condición de indiscutible tras dos temporadas sin un recambio de garantías. Podrían compartir espacio, aunque ambos brillan en condiciones similares. Gragera, en Los Cármenes, se situó entre centrales en numerosas ocasiones, aunque también recibió por delante de la línea defensiva y sin balón salió de zona para perseguir a su marca en varias ocasiones, mostrando que tiene capacidad para abarcar campo sin miedo o técnica para poder recibir de espaldas.

El rendimiento inmediato de Gragera es una noticia muy positiva para un Hidalgo que ha encontrado con presteza la fórmula para una medular en la que Charlie Patiño llama a la puerta y Rubén López aguarda turno. Deberá decidir en el futuro con quien se queda. De momento, Gragera, quien ya llegaba con un prestigio alto, se ha ganado el crédito en el campo a la espera de que regrese José Ángel.