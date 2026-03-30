Gonzalo Miró, tajante con el parón de selecciones: "¿A Pedri le conviene?"

Es el último parón de selecciones antes del Mundial. En el caso de España, una de las grandes favoritas para levantar la Copa del Mundo, la base de la convocatoria parece bastante definida. Aun así, todavía hay futbolistas que apuran sus opciones para convencer a Luis de la Fuente, entre ellos Joan Garcia, guardameta del FC Barcelona.

La ventana de selecciones está dando mucho de qué hablar, y desde 'El Partidazo de COPE', presentado por Joseba Larrañaga, en sustitución de Juanma Castaño, analizaron cómo puede afectar este parón a los equipos españoles y a los futbolistas. Uno de los colaboradores que no se mordió la lengua fue Gonzalo Miró, quien empezó diciendo que "no es una cuestión de que a la gente le guste o no la selección".

"A mí, por ejemplo, me gusta España, pero la manera en la que están encajados en el calendario los partidos de las selecciones, me da igual que sean amistosos o no, me incomoda", señaló en la Cadena Cope, aunque dejó claro que "a mí me encanta ver la selección".

Sin embargo, sentenció diciendo que "el reparto del calendario es un espanto". Por otro lado, aseguró que "creo que la crítica de cada torneo llega cuando toca. Ahora no vas a criticar el Mundial de Clubes, eso ya se hizo cuando se disputó. ¿Ahora por qué toca criticar el calendario de la selección? Porque estamos en un parón en el que se habla de los partidos amistosos de la selección".

El seleccionador de España, Luis de la Fuente / EFE

No dudó en decir que "ahora que haya partidos amistosos de la selección española, según cómo está la temporada, me chirría".

"No es una cuestión de que no me guste ver jugar a la selección, sino que eso que estáis diciendo, Palomar y Mónica, de que haya jugadores que les viene bien entrar en ritmo, bueno, sí, pero eso es lo menos habitual", señaló en 'El Partidazo de COPE'.

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Lo que dejó claro es que lo más habitual es que los futbolistas estén sometidos a una sobrecarga de partidos, por lo que disputar ahora un amistoso no tiene mucho sentido. Puso como ejemplo a Álex Baena: "Le viene bien jugar con la selección, porque apenas tiene minutos en el Atleti". Sin embargo, en el caso de Pedri es diferente: "¿A Pedri le viene bien? Entiendo que no tanto".