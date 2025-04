Gonzalo Miró no se corta y estalla sin piedad contra Barça y Madrid: "Indignante"

Esta temporada, algunos clubes como el Real Madrid o el Barcelona han mostrado su descontento con las decisiones de LaLiga, sobre todo por la acumulación de partidos en el calendario competitivo.

En el caso del conjunto blaugrana, hace dos semanas que Flick se quejó que Tebas no protege a los equipos que juegan en Europa, a diferencia de otros países, y que esto les afecta al rendimiento de los jugadores.

Aunque el club blanco también se ha quejado sobre el poco descanso entre partidos, hace unos meses que entró en una guerra con el sistema arbitral, ya que consideran que los árbitros están llevando a cabo una serie de decisiones que no corresponden a la normativa.

Tanto fue el enfado del Real Madrid, que el pasado viernes solicitaron el cambio de árbitros para la final de la Copa del Rey frente al Barça, y no se presentó a ningún acto oficial. No solamente eso, y es que amenazó con no presentarse al partido si no se cambiaban los árbitros.

Ahora, Gonzalo Miró ha estallado en el programa 'El Partidazo de COPE' de Radio MARCA contra las presiones que ejerce el club blanco, especialmente desde Real Madrid Televisión.

"Lo que me parece que hace el Real Madrid con los árbitros, que creo que es algo completamente indignante, creo que obedece a varias razones. Una, presionar a los árbitros. Dos, justificar sus derrotas. Tres, dilapidar la imagen de LaLiga con el objetivo de buscar la Superliga", comenzó diciendo.

🎙️ Gonzalo miró en el #TertuliónTjCOPE:



👎🏽 Creo que deberían descender al Barcelona a primera RFEF por el Caso Negreira.



👊🏽 También pienso que el Real Madrid presiona a los árbitros, justifica sus derrotas y dilapida a LaLiga.



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/AFT8itneNO — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 27, 2025

Además, ha añadido que le da la sensación de que "lo que quiere el Real Madrid es que sus aficionados y sus seguidores piensen que esta Liga no vale para nada, que está comprada y que está todo premeditado. Y que si no hubiera sido por los árbitros ellos hubieran ganado muchísimo más".

No solamente eso, y es que Miró no ha tenido ningún tipo de miramiento y también ha cargado fuertemente contra el Barça: "Para no ser sospechoso yo soy de los que piensa que, con lo que se sabe ya del Caso Negreira, hay argumentos suficientes para descender al Barcelona a Primera RFEF. Yo no soy sospechoso en ese sentido".