Gonzalo Castro, sobre Riazor y el Mundial 2030: "En tiempo vamos, pero hay que redoblar esfuerzos"

La reforma de Riazor 2030 será uno de los temas a tratar por los grupos parlamentarios en el pleno de este jueves después de que tanto el BNG como el PP hayan anunciado sendas preguntas orales dirigidas al Gobierno local, centradas en la falta de transparencia y retrasos en torno al proyecto del estadio de Riazor. Esta mañana Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, en la presentación de la vigésima edición del 'Ciclo de coros', expresó que la obra va "en tiempo", mientras que la alcaldesa Inés Rey pide "remar todos a favor de la ciudad" porque supone una "oportunidad histórica" para A Coruña.

Este jueves será tratado un tema en el que Inés Rey prefirió no mojarse. "Mañana en el pleno se darán las explicaciones oportunas. Estamos ante una oportunidad histórica para la ciudad, ser sede 2030. No vamos a tener otra oportunidad como esta. Tendrá un impacto muy positivo", expresó la alcaldesa de la ciudad sobre la reforma de Riazor, todavía lejos de ser una realidad tangible.

Gonzalo Castro, por su parte, dedicó más tiempo en su intervención a valorar un proyecto en el que confía estar dentro de los márgenes temporales para llegar finalizado a 2030. "En tiempo sí que vamos. Si vemos la situación general de lo que es la candidatura, en este caso la sede mundial, en el estado español, vamos a tiempo. Otras sedes están más avanzadas, como el caso de Zaragoza, pero hay situaciones como Las Palmas que están como nosotros", explicó, aunque afirma que "requiere redoblar esfuerzos y poner todo el empeño para que salga adelante".

El caballo de batalla sigue siendo la financiación, en la que todavía "se está trabajando" para optar, como ha comentado en otras ocasiones durante los últimos meses, en la "más ventajosa para todos". De momento, el proyecto, que está "más o menos definido", ha sufrido "algunos cambios por las visitas a la FIFA" para poder "maximizar unas instalaciones que será referente en el noroeste peninsular y que tendrá una dimensión como tienen los grandes recintos del Siglo XXI de multiusos".

Preguntado por las obras, todavía quedarán los siguientes pasos: "Creo que más o menos está definido, desde el punto de vista técnico es cierto que se necesita cumplir con los requisitos legales de licitación, adjudicación y elaboración del proyecto de forma ya más detallada. Y avanzar en el diseño de las actuaciones que hagan de Riazor un recinto deportivo, y no solo deportivo, multiusos, del noroeste peninsular".

Vía: La Opinión A Coruña