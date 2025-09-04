Gonzalo Castro: «¿Mundial 2030? Tenemos que apurar»

Quedan menos de cinco años para que España acoja el Mundial 2030 y A Coruña fue una de las sedes elegidas, pero el proyecto de reforma de Riazor para acoger esta cita se ha ido posponiendo por las complicaciones para encontrar un inversor privado que sufrague, en un principio, un 30% del proyecto. El concejal Gonzalo Castro, quien ha sido una figura central para que la ciudad pasase la primera criba, no oculta que entran en una fase decisiva. «Efectivamente tenemos que apurar y en eso estamos. No me gusta hablar de márgenes temporales, pero en eso estamos. Entramos en la fase importante de toma de decisiones y de ejecución de un proyecto muy importante para la ciudad», admitió Gonzalo Castro en María Pita sin aportar claridad sobre la identidad del inversor privado: «Existen diferentes modalidades (para llevarlo adelante). La ley permite que la participación privada en este tipo de proyectos se haga de diferentes maneras con diferentes objetivos y criterios. En principio, están encima de la mesa varias posibilidades y debemos ser cautos. Cuando se cierre algún tipo de opción, hay que comunicarla y explicarla como es debido».