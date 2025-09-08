El goleador del Real Zaragoza: Dani Gómez sí que arranca

Dani Gómez se ha convertido, por méritos propios, en el primer delantero del Real Zaragoza. Es el titular, el preferido por Gabi y el que más se ajusta a lo que el técnico exige a un punta en la forma de jugar que pretende instaurar en un conjunto aragonés al que le está costando arrancar. Todo lo contrario que al delantero madrileño, autor de dos de los tres goles marcados por el Zaragoza en las cuatro jornadas disputadas y, seguramente, el atacante que mejores sensaciones está transmitiendo en un inicio de curso presidido por el desencanto.

El olfato de Dani no se cuestiona. Desde que llegó, a finales de enero, ha firmado media docena de goles (cuatro la pasada campaña y los dos que acumula ya en la actual). Ha sido titular en tres de las cuatro citas (solo fue suplente en Castellón) y el autor de cuatro de los ocho últimos tantos conseguidos por los aragoneses entre el final de la pasada temporada y el tramo inicial de la presente.

Dos semanas consecutivas lleva anotando el de Alcorcón, que se volvió de vacío de San Sebastián y tampoco tuvo nada que celebrar en el estreno en casa frente al Andorra para, posteriormente, iniciar una racha que ha servido para colocar los dos primeros puntos en el casillero de un Zaragoza al que puso por delante el sábado ante el Valladolid con un gol fabricado e inventado por él mismo y al que había rescatado de la derrota una semana ante en Castalia.

Allí, en Castellón, Dani ya había sido el autor del único tanto zaragocista (4-1) en la debacle con la que el cuadro de Gabi cerró un ejercicio para olvidar. Y también fue clave marcando el gol del triunfo ante el Cartagena (3-2) cuando todo olía a chamusquina. El tanto en el descuento del delantero mantenía con vida a los aragoneses con tres jornadas por disputarse.

De este modo, los cuatro tantos de Dani entre este curso y el final del anterior han supuesto cuatro puntos para un Zaragoza en el que el madrileño se ha convertido en fijo a expensas de si Gabi le busca compañero o, como en San Sebastián, le deja solo arriba. Bazdar, Soberón y Kodro conforman la interesante competencia, si bien el técnico madrileño decidió el pasado sábado situar a Sebas Moyano (y en menor medida y a ratos a Pau Sans) a su lado.

Dani es ya el máximo artillero del equipo en el año natural. Nadie más ha marcado más goles que él y solo Soberón, con cinco, se acerca a la media docena rubricados por el madrileño. Pau Sans completa el podio con tres dianas en su haber. El canterano, de momento, cuenta más para Gabi en banda que como parte de un dúo ofensivo en el que apenas ha formado durante un puñado de minutos.