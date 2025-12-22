Goleada redentora de un Sant Andreu estelar

El Sant Andreu despide el año a lo grande. Goleó y volvió a demostrar que hay que contar con él para el ascenso. Se encontró a un rival que ofreció mucha resistencia, pero lo supo solventar en la recta final del partido.

Primera parte de alta intensidad en el Narcís Sala, donde el Sant Andreu se marchó al descanso con ventaja tras sobrevivir a los mejores minutos del rival gracias a una actuación estelar de su portero y a su pegada. El encuentro arrancó con un conjunto cuatribarrado mandón. Tras ese dominio inicial, el partido se complicó e Iñaki Álvarez se convirtió en el protagonista. El guardameta salvó los muebles primero con una gran estirada y poco después, ganando un mano a mano providencial tras un error defensivo. La fortuna también se alió con los locales en el minuto 33, cuando un disparo de Isi se estrelló en el poste tras ser desviado levemente por los dedos de Iñaki. Cuando más sufría el Sant Andreu, llegó el zarpazo. Una internada de Lucas Viña terminó en un centro raso que Albertito, llegando con potencia desde atrás, envió al fondo de las mallas lejos del alcance del guardameta castellonense Juanki.

La segunda mitad arrancó con un balón al palo de Alexis (63’). Mendes también puso a prueba los reflejos del meta visitante. No se desesperaron los cuatribarrados. Carlos Blanco amplió diferencias tras un saque de esquina. El filial bajó definitivamente los brazos ante su impotencia en ataque. Aún hubo tiempo para un tercer tanto, en un gran disparo desde la frontal del área de Sergi García que fue imparable para el portero albinegro. El Sant Andreu vuelve a mirar hacia arriba y se sitúa a un paso de las posiciones del privilegio de la clasificación.