Fútbol catalán
Goleada redentora de un Sant Andreu estelar
Los cuatribarrados decidieron en el tramo final del partido
Albertito abrió el camino para el triunfo en la primera parte
Marçal Fontanals
El Sant Andreu despide el año a lo grande. Goleó y volvió a demostrar que hay que contar con él para el ascenso. Se encontró a un rival que ofreció mucha resistencia, pero lo supo solventar en la recta final del partido.
Primera parte de alta intensidad en el Narcís Sala, donde el Sant Andreu se marchó al descanso con ventaja tras sobrevivir a los mejores minutos del rival gracias a una actuación estelar de su portero y a su pegada. El encuentro arrancó con un conjunto cuatribarrado mandón. Tras ese dominio inicial, el partido se complicó e Iñaki Álvarez se convirtió en el protagonista. El guardameta salvó los muebles primero con una gran estirada y poco después, ganando un mano a mano providencial tras un error defensivo. La fortuna también se alió con los locales en el minuto 33, cuando un disparo de Isi se estrelló en el poste tras ser desviado levemente por los dedos de Iñaki. Cuando más sufría el Sant Andreu, llegó el zarpazo. Una internada de Lucas Viña terminó en un centro raso que Albertito, llegando con potencia desde atrás, envió al fondo de las mallas lejos del alcance del guardameta castellonense Juanki.
La segunda mitad arrancó con un balón al palo de Alexis (63’). Mendes también puso a prueba los reflejos del meta visitante. No se desesperaron los cuatribarrados. Carlos Blanco amplió diferencias tras un saque de esquina. El filial bajó definitivamente los brazos ante su impotencia en ataque. Aún hubo tiempo para un tercer tanto, en un gran disparo desde la frontal del área de Sergi García que fue imparable para el portero albinegro. El Sant Andreu vuelve a mirar hacia arriba y se sitúa a un paso de las posiciones del privilegio de la clasificación.
- Villarreal CF - FC Barcelona, en directo: En vivo todas las novedades del partido de La Liga EA Sports
- El audio del VAR del incomprensible penalti a favor del Madrid contra el Sevilla
- Lío Vinicius: se quita la foto del Madrid y lanza un mensaje tras los pitos del Bernabéu
- ¡Christensen, lesionado de gravedad! El comunicado médico del FC Barcelona
- Álvaro Cortés, un argumento sólido para no fichar un central
- El Bernabéu sentencia a Vinicius y deja que Xabi Alonso llegue a la Supercopa
- El Barça recupera la mejor versión de Marc Bernal
- Lo que no se vio del Villarreal - Barça: reencuentros emotivos, un retraso de urgencia y el De Jong más capitán