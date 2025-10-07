¿Puede el Gobierno paralizar el Villarreal - FC Barcelona en Miami de la Jornada 17 de LaLiga?

La UEFA anunciaba la tarde del lunes que daba luz verde a la disputa del último partido del año de LaLiga EA Sports que enfrentará al Villarreal contra el FC Barcelona en Miami, Estados Unidos. El presidente de la competición, Javier Tebas, lleva años intentando trasladar un encuentro a la nación americana y parece que finalmente va a conseguir su objetivo el 20 o 21 de diciembre.

El comunicado publicado por la organización del fútbol europeo aceptaba a regañadientes la medida con frases como "tener que permitirlo es lamentable", aunque se encuentra maniatado al existir "lagunas normativas" que impiden la prohibición de la propuesta. No obstante, aún falta que se pronuncie la FIFA al respecto, aunque no se espera que cambie su posición respecto a lo comentado por su homólogo en Europa.

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Daniel González

Este tema ha levantado polvareda desde que se propuso hace algunas temporadas y las reacciones desde entonces han ido llegando sin cesar. Un ejemplo era la valoración del técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, quien en agosto comentaba que no debería de poder llevarse a cabo porque "no se pueden cambiar las reglas de la competición sin la unanimidad de todos". La valoración del donostiarra llegaba después del escrito del club blanco al Consejo Superior de Deportes (CSD) donde exponía que la medida "clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición".

También le preguntaban al jugador del Rayo Vallecano, Sergio Camello, su opinión sobre la posibilidad de que ocurriera: "Realmente, llevarse un partido de la liga a Miami no tiene ningún sentido", además de denunciar que "cada vez más se está convirtiendo en un negocio", según indicaba en la Cadena COPE.

En la misma línea iba el portero del Getafe, David Soria, quien no veía muy justa la decisión: "El dinero siempre se lo llevan los mismos, pegarte 24 horas de vuelo para un partido no es lo mejor, con lo que le cuesta al Barcelona ganarnos a nosotros de local, estás adulterando la competición", apuntaba en rueda de prensa.

La postura del Gobierno

El tema llegó incluso al Gobierno de España, desde donde la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, mostró su rechazo: "Lo que estoy intentando es atraer competiciones internacionales a España. Pues imaginase, sobre competiciones nacionales, dónde me gusta que se juegue. Lógicamente, en nuestro país. Porque además me sirve el mismo motivo. Tenemos grandes ciudades, enormes y grandes estadios y grandes aficiones. Por lo tanto, yo soy partidaria de que las competiciones nacionales se juegue en España", comentaba en 'El Larguero' de la Cadena SER.

La portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. / Rodrigo Jimenez / EFE

Así, surge una pregunta evidente: ¿el Ejecutivo podría llegar a frenar el partido de LaLiga en Miami? Según indicaba en las últimas horas la cadena de radio mencionada en la línea anterior, todavía no ha recibido la propuesta formal de disputar dicho partido en tierras estadounidenses, aunque a partir del escrito del Real Madrid al organismo máximo del deporte el Gobierno habría pedido a la RFEF que justificara el "encaje reglamentario" que tendría una decisión así.

De no encontrar razones, el CSD podría llegar a retrasar o paralizar la disputa del encuentro, siguiendo así las directrices de la ministra Alegría, en una medida que tendría que saberse próximamente. Por lo tanto, aunque la UEFA o la FIFA no puedan hacer nada para impedirlo, el Gobierno español sí que podría meterse en el asunto y dejar en dique seco las aspiraciones de Javier Tebas.