El Gladbach sale de la UCI: vuelve a ganar ocho meses después

Tras nueve largas jornadas, el Borussia Mönchengladbach pudo celebrar el sábado su primera victoria desde marzo en la Bundesliga tras imponerse por 0-4 ante el St Pauli. Un triunfo tan esperado como necesario que permite al equipo escapar de la última plaza e incluso de los puestos directos de descenso, colocándose en el 'play-off'.

Cinco derrotas y tres empates acumulaban los westfalianos, que ahora se sitúan a solo un punto de la permanencia. Sorprendió el 0-4 de anteayer, tratándose del que hasta la semana pasada era el equipo menos goleador de la liga, con apenas 6 tantos a favor y 18 en contra, 13 de ellos en casa.

La ausencia de su estrella

Estos números evidencian cuánto está echando en falta el Gladbach su pegada ofensiva. Su máximo goleador y capitán, Tim Kleindienst, está lesionado desde mayo por una rotura de menisco. Se espera que esté completamente recuperado a finales de noviembre, tras medio año fuera, lo que sería una excelente noticia para el equipo.

Kleindienst marcó 16 goles la temporada pasada, junto a los 7 de Alassane Pléa, quien este verano fichó por el PSV Eindhoven tras siete años en el club y un rendimiento más que notable. La salida de ambos ha supuesto un bajón tremendo en la capacidad del equipo para anotar. De hecho, la última victoria en liga data del 15 de marzo, un 2-4 frente al Werder Bremen en el que Pléa firmó un 'hat-trick' y Kleindienst completó el marcador con el cuarto.

Tabaković celebra uno de sus dos goles / Borussia.com

Ocho meses han pasado desde aquel partido para que el Gladbach volviera a celebrar una victoria en la Bundesliga el sábado. Para encontrar la última en el Borussia Park hay que remontarse al 25 de enero, en un 3-0 ante el Bochum.

La fragilidad defensiva es otro de los problemas que más lastran a los 'fohlen'. Así lo demuestra la derrota por 0-4 ante el Werder Bremen o el loco partido del 27 de septiembre frente el Frankfurt, cuando los de Polanski se fueron al descanso perdiendo 0-6. En la segunda mitad los locales reaccionaron con cuatro goles, dejando un 4-6 final que evitó una debacle histórica.

Ventas sensibles

El verano también trajo movimiento en las oficinas del club con la salida de varias piezas clave, empezando por el ya mencionado Pléa rumbo a los Países Bajos. Otro nombre importante fue el de Ko Itakura, que se marchó a Ajax. El central japonés era un muro atrás y uno de los jugadores más sólidos de la temporada pasada.

Además, Julian Weigl puso rumbo a Oriente Medio para unirse al Al-Qadsiah de Nacho y Retegui. El alemán era el auténtico director de orquesta del equipo, clave en la recuperación y distribución del juego. Su marcha, probablemente la más sensible, ha dejado un vacío evidente en el rendimiento del equipo. Por su parte, las apuestas por Shuto Machino o Giovanni Reyna todavía no han dado los resultados esperados.

Eugen Polanski, entrenador del Gladbach / Borussia.com

Agitación en los despachos

También hubo cambios tempranos en el banquillo. En la tercera jornada, tras el peor arranque en 34 años y sin haber marcado aún un solo gol, el club destituyó al técnico Gerardo Seoane. Euegen Polanski, entrenador del filial, tomó las riendas de forma interina y, de momento, sigue al mando sin confirmación oficial de permanencia, aunque ya lleva dos meses dirigiendo al equipo.

Por si no fuera poco, Roland Virkus, director deportivo, renunció a su cargo. "Siempre he dicho que el club es lo más importante, y por eso he decidido dar este paso", declaró Virkus tras más de 30 años vinculado al Gladbach, primero como técnico de la cantera y desde 2022 como director deportivo.

El Borussia Mönchengladbach espera que esta victoria, junto al inminente regreso de Kleindienst, sirva como una inyección definitiva para revertir la situación y sellar la permanencia. Hablamos del tercer club más histórico de la Bundesliga, con cinco títulos ligueros y tres Copas, que hace apenas cuatro años alcanzó los cuartos de final de la Champions League.