El Girona anuncia la rescisión de Valery: vía libre para el Real Zaragoza

El frente pendiente que faltaba para que Valery, ya en la capital aragonesa, sea futbolista del Real Zaragoza ya está finiquitado. El Girona ha anunciado a primera hora de la tarde del jueves la rescisión del contrato que unía al extremo con la entidad catalana. "El escalense Valery Fernández cierra su etapa en el Girona, donde ha crecido como profesional. Desde el club queremos agradecerle su dedicación, su compromiso y su comportamiento. Le deseamos mucha suerte en el futuro, tanto a nivel personal como profesional", publicó el Girona en sus redes.

"En estos años con el Girona, ha disputado 140 partidos y ha marcado 10 goles siendo protagonista de momentos destacados, como el doblete que permitió al equipo acceder a los octavos de final de la Copa del Rey en la temporada 2020-21, o el gol en el Atlético de Madrid, de volea, también en Copa en enero de 2019. Gerundense, con más partidos en el fútbol profesional. Gracias, Valery. Girona siempre será tu casa", añaden los gerundenses en su comunicado.

El culebrón sobre el fichaje del extremo ya tiene desenlace y con final feliz para los intereses zaragocistas. El club aragonés se ha salido con la suya y, si no hay imprevistos de última hora, el extremo será nuevo jugador del Real Zaragoza. De hecho, el futbolista ya está en la capital aragonesa tras haber llegado en AVE desde Girona a las 10.30 de la mañana.

Tras bajar del tren, aseguró a este diario que está "muy contento", que ha hablado con Gabi estos días y que está con ganas de empezar esta nueva aventura: "A darlo todo". Está previsto que durante el día pase las protocolarias pruebas médicas.

Como adelantó este diario, la resolución iba a ser inminente y este miércoles apunta a ser el día clave de una operación que, finalmente, ha llegado a buen puerto. El motivo era claro. El futbolista, aunque estaba pendiente de una suculenta oferta llegada desde Catar, quería resolver rápidamente su futuro. Ahí estaba esperándole el Zaragoza, que ha considerado prioritario el fichaje del catalán y va a hacer un fuerte esfuerzo económico para mantener el salario del futbolista (alrededor de 700.000 euros).